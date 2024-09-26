Понад мільйон ветеранів повернеться в майбутньому до економічно активного життя - Мінекономіки

Міністерство економіки прогнозує, що понад мільйон ветеранів у майбутньому стануть економічно активними, тому ринок праці має адаптуватися до їхніх потреб. Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в коментарі журналісту УНН.

Потрібно розуміти, що це не ветеранами потрібно підлаштовуватись під ринок праці, а ринок праці має підлаштовуватись під ветеранів, готувати колективи та робочі місця. Ветерани - це понад одного мільйону людей, які у майбутньому стануть економічно активними - сказала Бережна.

За її словами, не весь бізнес готовий брати на роботу ветеранів, а ті хто правильно побудував свою діяльність розуміють всю відповідальність.

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"Ветерани та ветеранки мають надзвичайний потенціал, адже вони вміють приймати важкі рішення та брати на себе відповідальність", - додала заступниця міністра економіку.

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