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Понад мільйон ветеранів повернеться в майбутньому до економічно активного життя - Мінекономіки

Понад мільйон ветеранів повернеться в майбутньому до економічно активного життя - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 124310 перегляди

Понад мільйон ветеранів стануть економічно активними, заявила заступниця міністра економіки. Ринок праці має підлаштовуватися під ветеранів, готувати колективи та робочі місця.

Міністерство економіки прогнозує, що понад мільйон ветеранів у майбутньому стануть економічно активними, тому ринок праці має адаптуватися до їхніх потреб. Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в коментарі журналісту УНН.

Потрібно розуміти, що це не ветеранами потрібно підлаштовуватись під ринок праці, а ринок праці має підлаштовуватись під ветеранів, готувати колективи та робочі місця. Ветерани - це понад одного мільйону людей, які у майбутньому стануть економічно активними 

- сказала Бережна.

За її словами, не весь бізнес готовий брати на роботу ветеранів, а ті хто правильно побудував свою діяльність розуміють всю відповідальність.

Ветерани можуть отримати гранти у 15 тис. євро по програмі ЄС для розвитку свого бізнесу18.05.24, 17:24 • 30321 перегляд

"Ветерани та ветеранки мають надзвичайний потенціал, адже вони вміють приймати важкі рішення та брати на себе відповідальність", - додала заступниця міністра економіку.

Нагадаємо

Повномасштабне російське вторгнення ще більше загострило проблематику ментального здоров’я українців та вивело її на загальнодержавний рівень. Це стосується практично усіх без виключення верств населення та соціальних груп, але в першу чергу ветеранів російсько-української війни. Статистика свідчить, що саме психологічна робота з ветеранами має стати ключовим елементом їхнього повернення до цивільного життя. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
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