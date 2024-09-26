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Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 13:40  •  16176 просмотра

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Более миллиона ветеранов станут экономически активными, заявила заместитель министра экономики. Рынок труда должен подстраиваться под ветеранов, готовить коллективы и рабочие места.

Министерство экономики прогнозирует, что более миллиона ветеранов в будущем станут экономически активными, поэтому рынок труда должен адаптироваться к их потребностям. Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная в комментарии журналисту УНН.

Нужно понимать, что это не ветеранами нужно подстраиваться под рынок труда, а рынок труда должен подстраиваться под ветеранов, готовить коллективы и рабочие места. Ветераны - это более одного миллиона человек, которые в будущем станут экономически активными 

- сказала Бережная.

По ее словам, не весь бизнес готов брать на работу ветеранов, а те кто правильно построил свою деятельность понимают всю ответственность.

Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса18 мая 2024, 14:24 • 30160 просмотров

"Ветераны и ветеранки имеют чрезвычайный потенциал, ведь они умеют принимать трудные решения и брать на себя ответственность", - добавила заместитель министра экономики.

Напомним

Полномасштабное российское вторжение еще больше обострило проблематику ментального здоровья украинцев и вывело ее на общегосударственный уровень. Это касается практически всех без исключения слоев населения и социальных групп, но в первую очередь ветеранов российско-украинской войны. Статистика свидетельствует, что именно психологическая работа с ветеранами должна стать ключевым элементом их возвращения к гражданской жизни. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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