Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Министерство экономики прогнозирует, что более миллиона ветеранов в будущем станут экономически активными, поэтому рынок труда должен адаптироваться к их потребностям. Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная в комментарии журналисту УНН.

Нужно понимать, что это не ветеранами нужно подстраиваться под рынок труда, а рынок труда должен подстраиваться под ветеранов, готовить коллективы и рабочие места. Ветераны - это более одного миллиона человек, которые в будущем станут экономически активными - сказала Бережная.

По ее словам, не весь бизнес готов брать на работу ветеранов, а те кто правильно построил свою деятельность понимают всю ответственность.

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"Ветераны и ветеранки имеют чрезвычайный потенциал, ведь они умеют принимать трудные решения и брать на себя ответственность", - добавила заместитель министра экономики.

Напомним

Полномасштабное российское вторжение еще больше обострило проблематику ментального здоровья украинцев и вывело ее на общегосударственный уровень. Это касается практически всех без исключения слоев населения и социальных групп, но в первую очередь ветеранов российско-украинской войны. Статистика свидетельствует, что именно психологическая работа с ветеранами должна стать ключевым элементом их возвращения к гражданской жизни.