рф будет продолжать комбинированные удары, она накапливает силы - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил о накоплении россией сил для комбинированных ударов по Украине. Украина усилила системы ПВО и подготовила энергетическую инфраструктуру.
россия будет продолжать комбинированные удары, она накапливает свои силы, производство, ведь блэкауты - это недовольство людей, общества. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Общественному по случаю 100-летия Украинского радио, передает корреспондент УНН.
Ежедневно мы понимаем, что они могут сделать. Они будут делать и продолжать комбинированные удары, накапливают свои силы, накапливают производство. Для чего все это? Безусловно блэкауты - это недовольство людей, общества
Президент отметил, что Украине нужно ко всему готовиться физически, активно.
«Различные виды защиты энергетической сети должны быть. Мы готовы, например, на сегодня, не буду говорить в количестве, но по количеству договоренности по ракетам для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T, многих систем ПВО мы сейчас находимся в очень неплохом положении», - сказал Зеленский.
Также Глава государства прокомментировал, насколько Украина готова к зиме.
«Наверное, мы сильнее готовы, чем когда-либо во время войны... Децентрализация прежде всего энергетики, связи, логистики, потому что это относится к поставкам продуктов питания, и, безусловно, приоритет поставки оружия вовремя... Мы, безусловно, улучшаем количество систем ПВО, борьбу с вражескими дронами, ракетами, но этого не достаточно», - отметил Зеленский.
Дополнение
В Укрэнерго ожидают, что зиму может удаться пройти без отключений света, но при определенных условиях.