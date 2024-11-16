рф будет продолжать комбинированные удары, она накапливает силы - Зеленский

россия будет продолжать комбинированные удары, она накапливает свои силы, производство, ведь блэкауты - это недовольство людей, общества. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Общественному по случаю 100-летия Украинского радио, передает корреспондент УНН.

Ежедневно мы понимаем, что они могут сделать. Они будут делать и продолжать комбинированные удары, накапливают свои силы, накапливают производство. Для чего все это? Безусловно блэкауты - это недовольство людей, общества - ответил Зеленский на вопрос, к чему готовит разведка относительно поведения рф этой зимой.

Президент отметил, что Украине нужно ко всему готовиться физически, активно.

«Различные виды защиты энергетической сети должны быть. Мы готовы, например, на сегодня, не буду говорить в количестве, но по количеству договоренности по ракетам для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T, многих систем ПВО мы сейчас находимся в очень неплохом положении», - сказал Зеленский.

Также Глава государства прокомментировал, насколько Украина готова к зиме.

«Наверное, мы сильнее готовы, чем когда-либо во время войны... Децентрализация прежде всего энергетики, связи, логистики, потому что это относится к поставкам продуктов питания, и, безусловно, приоритет поставки оружия вовремя... Мы, безусловно, улучшаем количество систем ПВО, борьбу с вражескими дронами, ракетами, но этого не достаточно», - отметил Зеленский.

Дополнение

В Укрэнерго ожидают, что зиму может удаться пройти без отключений света, но при определенных условиях.