Линия питания Запорожской АЭС снова повреждена из-за атаки рф: что происходит сейчас

Из-за обстрела российских войск повреждена высоковольтная линия питания Запорожской АЭС, станция перешла на резервную линию, ремонтные бригады проводят восстановительные работы, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в субботу, пишет УНН.

Вследствие очередного вражеского обстрела - повреждена одна из высоковольтных линий, питающих оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Сейчас питание ЗАЭС осуществляется по резервной линии. Место повреждения основной линии питания уже установлено. Ремонтные бригады «Укрэнерго» осуществляют аварийно-восстановительные работы