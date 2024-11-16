Линия питания Запорожской АЭС снова повреждена из-за атаки рф: что происходит сейчас
Киев • УНН
Из-за вражеского обстрела повреждена одна из высоковольтных линий питания Запорожской АЭС. Станция перешла на резервную линию, ремонтные бригады «Укрэнерго» проводят восстановительные работы.
Из-за обстрела российских войск повреждена высоковольтная линия питания Запорожской АЭС, станция перешла на резервную линию, ремонтные бригады проводят восстановительные работы, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в субботу, пишет УНН.
Вследствие очередного вражеского обстрела - повреждена одна из высоковольтных линий, питающих оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Сейчас питание ЗАЭС осуществляется по резервной линии. Место повреждения основной линии питания уже установлено. Ремонтные бригады «Укрэнерго» осуществляют аварийно-восстановительные работы
В компании выразили благодарность коллегам-ремонтникам за работу в условиях высокого риска для жизни.
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