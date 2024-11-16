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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Линия питания Запорожской АЭС снова повреждена из-за атаки рф: что происходит сейчас

Линия питания Запорожской АЭС снова повреждена из-за атаки рф: что происходит сейчас

Киев  •  УНН

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Из-за вражеского обстрела повреждена одна из высоковольтных линий питания Запорожской АЭС. Станция перешла на резервную линию, ремонтные бригады «Укрэнерго» проводят восстановительные работы.

Из-за обстрела российских войск повреждена высоковольтная линия питания Запорожской АЭС, станция перешла на резервную линию, ремонтные бригады проводят восстановительные работы, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в субботу, пишет УНН.

Вследствие очередного вражеского обстрела - повреждена одна из высоковольтных линий, питающих оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Сейчас питание ЗАЭС осуществляется по резервной линии. Место повреждения основной линии питания уже установлено. Ремонтные бригады «Укрэнерго» осуществляют аварийно-восстановительные работы

- сообщили в Укрэнерго в соцсетях.

В компании выразили благодарность коллегам-ремонтникам за работу в условиях высокого риска для жизни. 

Над Украиной сбили 53 из 83 дронов во время ночной атаки рф16 нояб. 2024, 07:19 • 4146 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция