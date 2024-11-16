Над Украиной сбили 53 из 83 дронов во время ночной атаки рф
Киев • УНН
ВС ВСУ сообщили о ночной атаке 83 российских дронов и ракеты С-300. Силам обороны удалось сбить 53 БПЛА в различных областях Украины, еще 30 были потеряны.
россия ночью атаковала Украину 83-мя дронами и ракетой С-300, уничтожено 53 БпЛА в разных областях, еще 30 потеряно, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 ноября 2024 года (с 20.30 15 ноября) противник нанес удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300, атаковал 83-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 53-х вражеских БпЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локационно потеряно в разных регионах Украины
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