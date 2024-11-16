В Оболонском районе столицы обломки БПЛА повредили дом

В ночь на 16 ноября россия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами. Обломки вражеских БпЛА повредили жилое здание в Оболонском районе. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Вследствие воздушной атаки дронов Вооруженных сил рф в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон. Информации о вероятном пожаре не поступало. Данных о пострадавших нет. Оперативная сводка обновляется и уточняется.

Напомним

В Киеве и Киевской области зафиксированы взрывы в результате российской атаки ударными дронами. Системы ПВО активно работали.

