США пообещали не прекращать усилия по наказанию за военные преступления в войне рф против Украины
Киев • УНН
Представитель Госдепартамента США Моника Якобсен заявила о неизменной поддержке Украины. США продолжат помогать привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях против украинцев.
Соединенные Штаты не откажутся от усилий для наказания за преступления россии, заявила представительница Госдепартамента США Моника Якобсен, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
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"Соединенные Штаты будут оставаться другом Украины при любой администрации и продолжат свои усилия, чтобы помочь привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за военные преступления, преступления против человечности и другие преступления в войне россии против украинцев", - заявила представитель Госдепа Моника Якобсен.
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