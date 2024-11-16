США пообещали не прекращать усилия по наказанию за военные преступления в войне рф против Украины

Соединенные Штаты не откажутся от усилий для наказания за преступления россии, заявила представительница Госдепартамента США Моника Якобсен, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

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"Соединенные Штаты будут оставаться другом Украины при любой администрации и продолжат свои усилия, чтобы помочь привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за военные преступления, преступления против человечности и другие преступления в войне россии против украинцев", - заявила представитель Госдепа Моника Якобсен.

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