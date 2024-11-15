Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

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Киев  •  УНН

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АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ "Гулливер" с "максимально строгими" критериями отбора. "Ощадбанк" угрожает взыскать актив из-за отсутствия требований по обслуживанию кредитов на 20 млрд грн.

Конкурс на отбор управляющего для столичного ТРЦ «Гулливер», объявленный Агентством по розыску и менеджменту активов, стал поводом для новой волны критики в адрес органа. Несмотря на громкие заявления главы АРМА Елены Думы о «максимально строгом» отборе, этот процесс может завершиться ничем и даже нанести ущерб государственным банкам. Причина проста: здание ТРЦ находится в залоге по ипотечным кредитам, и «Ощадбанк» уже пригрозил взыскать актив в случае его передачи в управление, пишет УНН.

Детали

АРМА 30 октября объявило конкурс на управляющего для одного из самых резонансных активов - ТРЦ «Гулливер». Глава агентства Елена Дума не жалела слов, чтобы подчеркнуть важность конкурса, акцентируя внимание на четырех «максимально строгих» критериях. Среди них - имущественное состояние участников не менее 100 миллионов гривен, опыт управления подобными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Однако во всем этом процессе есть один «пробел». В тендерной документации ни словом не упоминается о необходимости обслуживать кредиты ТРЦ перед государственными банками.

Реакция «Ощадбанка» была резкой. Банк заявил, что если «Гулливер» будет передан новому управляющему без обязательств выплачивать кредиты, он будет инициировать взыскание здания в свою пользу. Ведь убытки «Ощадбанка» из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.

«Будем обращаться с взысканием на объект. Это смешно, они (АРМА - ред.) с первого дня понимали позицию государственных банков, и так ведут себя, будто позиции государственных банков не существует. Почему мы должны обращаться к кому-то? Почему они не учли это? Они при разработке документации должны были бы учесть позицию государственных банков, почему они не прописали? Почему мы должны бегать за АРМА и что-то выпрашивать?» - заявил заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL Арсен Милютин.

Поэтому, этот конкурс превращается скорее в пиар-кампанию для главы АРМА Елены Думы, чем в реальный шаг к эффективному управлению активом.

«Максимально строгий отбор» выглядит эффектно в заявлениях, но реальность подсказывает, что это больше про медийный шум, чем про решение финансовых проблем.

АРМА в очередной раз рискует стать примером неэффективного управления активами. Вероятно, если АРМА не изменит подход и не внесет в условия конкурса пункт об обязательном обслуживании кредитов, это может стать громким провалом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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