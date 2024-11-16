Погода в Украине: последние теплые выходные в этом году
Киев • УНН
16 ноября в Украине ожидается сухая погода с температурой от -2° до +8°С и переменной облачностью. После выходных синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды со снегом и метелями.
16 ноября в Украине ожидается преимущественно сухая погода, будет облачно, но с прояснениями. В большинстве регионов в первой половине дня осадки не прогнозируются. На востоке и юго-востоке ночью местами возможен небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозу, украинцев ожидает переменная облачность. Столбики термометров почти по всей стране будут показывать температуру выше 0°.
На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем будет немного теплее, чем сегодня - 3-8° тепла.
На Киевщине ожидается солнечная погода, но в течение дня небо могут затянуть облака. Скорость преимущественно западного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до 0...+2 °С, а днем потеплеет до +5...7 °С.
В столице ночью будет около +1 °С, а днем +5...+7 °С.
После теплых выходных погода в Украине кардинально изменится. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий: снег, мороз и метели.
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