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Twitter зняв обмеження на облікові записи, пов’язані з кремлем - ЗМІ

Twitter зняв обмеження на облікові записи, пов’язані з кремлем - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1074497 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Соціальна мережа Twitter зняла обмеження на облікові записи, пов’язані з кремлем, після того, як його придбав американський мільярдер Ілон Маск. Про це повідомляє видання The Telegraph, посилаючись на дані огляду вебсайту, передає УНН

Деталі

Огляд з кількох облікових записів показав, що результати пошуку, хронологія та інструменти рекомендацій Twitter показують користувачам облікові записи президента рф володимира путіна, міністерства закордонних справ росії та посольства рф у Великій Британії – на них були накладені обмеження, коли почалися військові дії.

Видання повідомляє, що провело огляд після того, як стало відомо, що Twitter більше не обмежує охоплення російських державних ЗМІ.

У квітні 2022 року Twitter заявив, що "не розширюватиме та не рекомендуватиме державні облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройному міждержавному конфлікті", заявивши, що ця політика "миттєво поширюється" на російський уряд облікові записи. Це означає, що облікові записи не будуть рекомендовані для пошуку, хронології та інших частин сервісу.

Проте тести, проведені The Telegraph минулого тижня, показали, що російські державні облікові записи відображалися вгорі деяких результатів пошуку та з’являлися в пропозиціях щодо інших облікових записів, які слід слідувати. Окрім цього, стверджують журналісти, твіти російського уряду з’являлися в алгоритмічно керованій стрічці "Для вас" Twitter для новоствореного облікового запису, навіть якщо він не підписувався на них.

Колишній керівник Twitter підтвердив, що такий крок означає відступ від заходів, запроваджених у 2022 році. Він заявив: "Надзвичайно малоймовірно, що ці зміни відбулися б випадково або без відома та керівництва персоналу компанії".

Соцмережі вважають ключовою частиною дезінформації кремля. Зокрема, акаунт посольства рф у Британії засудили за твердження, що українські сили начебто "стріляють" по власних громадянах, і солдати "заслуговують на смерть через повішення".

Нагадаємо

Після того, як Twitter відкрив код свого алгоритму, користувачі почали переглядати його і виявили, що твіти, які, як вважається, були присвячені Україні, мають знижений рейтинг, а це означає, що користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці.

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