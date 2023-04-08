Twitter снял ограничения на учетные записи, связанные с кремлем - СМИ

Детали

Обзор с нескольких учетных записях показал, что результаты поиска, хронология и инструменты рекомендаций Twitter показывают пользователям учетные записи президента рф владимира путина, министерства иностранных дел россии и посольства рф в Великобритании – на них были наложены ограничения, когда начались военные действия.

Издание сообщает, что провело обзор после того, как стало известно, что Twitter больше не ограничивает охват российских государственных СМИ.

В апреле 2022 года Twitter заявил, что "не будет расширять и рекомендовать государственные учетные записи, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженном межгосударственном конфликте", заявив, что эта политика "мгновенно распространяется" на российские правительственные учетные записи. Это означает, что учетные записи не будут рекомендованы для поиска, хронологии и других частей сервиса.

Однако тесты, проведенные The Telegraph на прошлой неделе, показали, что российские государственные учетные записи отображались в верхней части некоторых результатов поиска и появлялись в предложениях о других учетных записях, которым следует следовать. Кроме этого, утверждают журналисты, твиты российского правительства появлялись в алгоритмически управляемой ленте "Для вас" Twitter для вновь созданной учетной записи, даже если она не подписывалась на них.

Бывший руководитель Twitter подтвердил, что такой шаг означает отступление от мер, введенных в 2022 году. Он заявил: "Чрезвычайно маловероятно, что эти изменения произошли бы случайно или без ведома и руководства персонала компании".

Соцсети считают ключевой частью дезинформации кремля. В частности, аккаунт посольства рф в Британии осудили за утверждение, что украинские силы якобы "стреляют" по собственным гражданам, и солдаты "заслуживают смерти через повешение".

Напомним

После того, как Twitter открыл код своего алгоритма, пользователи начали просматривать его и обнаружили, что твиты, которые, как считается, были посвящены Украине, имеют пониженный рейтинг, а это означает, что пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте.