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Алгоритм Twitter знижує рейтинг постів про ситуацію в Україні - оглядачі

Алгоритм Twitter знижує рейтинг постів про ситуацію в Україні - оглядачі

Київ • УНН

 • 1116189 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Після того, як Twitter відкрив код свого алгоритму, користувачі почали переглядати його і виявили, що твіти, які, як вважається, були присвячені Україні, мають знижений рейтинг, а це означає, що користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці, передає УНН.

Деталі

Зокрема, користувач Twitter Аакаш Гупта з'ясував, що одним із чинників оцінки рейтингу контенту є достовірність інформації. Він зазначає, що пости на тему «української кризи» позначаються так званими «маркерами безпеки», як і дезінформація.

Цитата

«Дезінформація має дуже низький рейтинг. Усе, що класифікується як дезінформація, витягують з-під килима. Дивно, як і пости про Україну», - написав Гупта.

На цю тенденцію звернув увагу і Пол Массаро.

«Давно підозрювали, нарешті підтвердили», - написав він.

Окрім того, користувач Пекка Каліоніємі заявив, що до приходу Ілона Маска у Twitter алгоритми соціальної мережі були налаштовані на надання пріоритетності українському контенту, роблячи його більш помітним.

«Після приходу до влади Ілона моя залученість у контент, пов'язаний з Україною, впала на 40%», - написав Каліоніємі.

Зниження власного рейтингу в соцмережі Twitter помітила платформа UNITED24.media, яку створено для привернення уваги до України та залучення благодійної підтримки.

«Тепер, коли Twitter розкрив свій алгоритм, ми бачимо, що пости про Україну знижуються в рейтингу. Нічого страшного, просто пости про країну, яка зазнала вторгнення і де люди продовжують щодня боротися за своє життя… цікаво, кому це вигідно», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк звинуватив американського бізнесмена, власника соціальної мережі Twitter Ілона Маска в тому, що платформа зменшує охоплення українських офіційних акаунтів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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