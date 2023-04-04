Алгоритм Twitter понижает рейтинг постам о ситуации в Украине - обозреватели
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. После того, как Twitter открыл код своего алгоритма, пользователи начали просматривать его и обнаружили, что твиты, которые, как считается, были посвящены Украине, имеют пониженный рейтинг, а это означает, что пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте, передает УНН.
Детали
В частности, пользователь Twitter Аакаш Гупта выяснил, что одним из факторов оценки рейтинга контента есть достоверность информации. Он отмечает, что посты на тему «украинского кризиса» обозначаются так называемыми «маркерами безопасности», как и дезинформация.
Цитата
«Дезинформация имеет очень низкий рейтинг. Все, что классифицируется как дезинформация, извлекается из-под ковра. Удивительно, как и посты об Украине», - написал Гупта.
На эту тенденцию обратил внимание и Пол Массаро.
«Давно подозревали, наконец подтвердили», - написал он.
Кроме того, пользователь Пекка Калиониеми заявил, что до прихода Илона Маска в Twitter алгоритмы социальной сети был настроен на предоставление приоритетности украинскому контенту, делая его более заметными.
«После прихода к власти Илона моя вовлеченность в контент, связанный с Украиной, упала на 40%», - написал Калиониеми.
Снижение собственного рейтинга в соцсети Twitter заметила платформа UNITED24.media, которая создана для привлечения внимания к Украине и привлечения благотворительной поддержки.
«Теперь, когда Twitter раскрыл свой алгоритм, мы видим, что посты об Украине понижаются в рейтинге. Ничего страшного, просто посты о стране, которая подверглась вторжению и где люди продолжают ежедневно бороться за свою жизнь… интересно, кому это выгодно», - говориться в сообщении.
Дополнение
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обвинил американского бизнесмена, владельца социальной сети Twitter Илона Маска в том, что платформа уменьшает охват украинских официальных аккаунтов.