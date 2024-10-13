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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Латвии собирают подписи за запрет платформы "X" (бывший Twitter)

В Латвии собирают подписи за запрет платформы "X" (бывший Twitter)

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 20:07  •  1406 просмотра

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В Латвии начат сбор подписей за ограничение или запрет деятельности платформы "X". Инициатор призывает оценить соответствие платформы интересам Латвии и стать примером для ЕС в борьбе с дезинформацией.

В Латвии стартовал сбор подписей за запрет платформы "X" (бывший Twitter). Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Детали

На портале "Mana balss" начат сбор подписей за ограничение или запрет деятельности платформы "X". Автор инициативы Гвидо Оскар Грава обращает внимание на растущее количество дезинформации, распространяемой на этой платформе.

Грава призывает латвийцев и органы власти оценить, соответствует ли "X" интересам Латвии как социальной сети.  

Он считает, что страна должна стать примером для других государств ЕС во введении ограничений, чтобы обеспечить качественную цифровую среду, где информация проверяется людьми.

В Твиттере вводится монетизация контента - Илон Маск13 апреля 2023, 18:38 • 979172 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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