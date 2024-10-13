В Латвии собирают подписи за запрет платформы "X" (бывший Twitter)
Киев • УНН
В Латвии начат сбор подписей за ограничение или запрет деятельности платформы "X". Инициатор призывает оценить соответствие платформы интересам Латвии и стать примером для ЕС в борьбе с дезинформацией.
В Латвии стартовал сбор подписей за запрет платформы "X" (бывший Twitter). Об этом сообщает Delfi, передает УНН.
Детали
На портале "Mana balss" начат сбор подписей за ограничение или запрет деятельности платформы "X". Автор инициативы Гвидо Оскар Грава обращает внимание на растущее количество дезинформации, распространяемой на этой платформе.
Грава призывает латвийцев и органы власти оценить, соответствует ли "X" интересам Латвии как социальной сети.
Он считает, что страна должна стать примером для других государств ЕС во введении ограничений, чтобы обеспечить качественную цифровую среду, где информация проверяется людьми.
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