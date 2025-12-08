У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ, менше випадків серед дітей - КМДА

$42.060.13
14:55 • 868 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 2378 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 9728 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 17126 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 18578 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 14563 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 23089 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12716 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12871 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12727 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Популярнi новини
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семиPhotoVideo8 грудня, 05:14 • 9544 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 16515 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 4612 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 18051 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 14605 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 17119 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 18573 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 23085 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 30192 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 71895 перегляди
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 30192 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 52913 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 63169 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 63975 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 78071 перегляди
У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ, менше випадків серед дітей - КМДА

Київ • УНН

 • 452 перегляди

У Києві за 49-й тиждень 2025 року зареєстровано 9782 нові випадки грипу та ГРВІ, що на 1,8% менше, ніж тижнем раніше. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 29,3%, зафіксовано 3 летальні випадки.

У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ, менше випадків серед дітей - КМДА

У Києві за тиждень зареєстровано 9782 нові випадки захворюваності на грип і ГРВІ, що нижче на 1,8% проти показника тижнем раніше - за рахунок дитячого населення, захворюваність на COVID-19 знизилася майже на третину, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У столиці за 49-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 782 нові випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19", - повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

Показник захворюваності, як зазначається, на 39,7% нижче середнього рівня інтенсивності. "За звітний тиждень рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 1,8% – за рахунок дитячого населення", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, як вказано, захворіли 6 020 дітей (61,5% від усіх хворих) і 3 762 дорослих. Серед школярів зареєстровано 3 613 випадків.

"Захворюваність на COVID-19 знизилася на 29,3%. Загалом захворіла 41 особа, зокрема 4 дітей до 17 років", - сказано у повідомленні.

До медичних закладів госпіталізували 151 хворого на грип і ГРВІ, зокрема 123 дитини. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 20 осіб, серед них – 1 дитина.

Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебували 6 дорослих хворих на COVID-19.

"За тиждень зареєстровано 3 летальні випадки від ускладнень COVID-19", - повідомили у КМДА.

У МОЗ пояснили причини дефіциту в Україні вакцин від грипу 03.12.25, 11:19 • 2973 перегляди

Юлія Шрамко

