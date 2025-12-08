У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ, менше випадків серед дітей - КМДА
Київ • УНН
У Києві за 49-й тиждень 2025 року зареєстровано 9782 нові випадки грипу та ГРВІ, що на 1,8% менше, ніж тижнем раніше. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 29,3%, зафіксовано 3 летальні випадки.
У Києві за тиждень зареєстровано 9782 нові випадки захворюваності на грип і ГРВІ, що нижче на 1,8% проти показника тижнем раніше - за рахунок дитячого населення, захворюваність на COVID-19 знизилася майже на третину, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
Деталі
"У столиці за 49-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 782 нові випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19", - повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".
Показник захворюваності, як зазначається, на 39,7% нижче середнього рівня інтенсивності. "За звітний тиждень рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 1,8% – за рахунок дитячого населення", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, як вказано, захворіли 6 020 дітей (61,5% від усіх хворих) і 3 762 дорослих. Серед школярів зареєстровано 3 613 випадків.
"Захворюваність на COVID-19 знизилася на 29,3%. Загалом захворіла 41 особа, зокрема 4 дітей до 17 років", - сказано у повідомленні.
До медичних закладів госпіталізували 151 хворого на грип і ГРВІ, зокрема 123 дитини. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 20 осіб, серед них – 1 дитина.
Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебували 6 дорослих хворих на COVID-19.
"За тиждень зареєстровано 3 летальні випадки від ускладнень COVID-19", - повідомили у КМДА.
