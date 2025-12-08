В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, меньше случаев среди детей - КГГА
Киев • УНН
В Киеве за 49-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9782 новых случая гриппа и ОРВИ, что на 1,8% меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,3%, зафиксировано 3 летальных случая.
В Киеве за неделю зарегистрировано 9782 новых случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, что ниже на 1,8% по сравнению с показателем неделей ранее - за счет детского населения, заболеваемость COVID-19 снизилась почти на треть, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В столице за 49-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9 782 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19", - сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава".
Показатель заболеваемости, как отмечается, на 39,7% ниже среднего уровня интенсивности. "За отчетную неделю уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 1,8% – за счет детского населения", - говорится в сообщении.
В частности, как указано, заболели 6 020 детей (61,5% от всех больных) и 3 762 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 3 613 случаев.
"Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,3%. Всего заболел 41 человек, в том числе 4 детей до 17 лет", - сказано в сообщении.
В медицинские учреждения госпитализировали 151 больного гриппом и ОРВИ, в том числе 123 ребенка. Среди больных COVID-19 госпитализировали 20 человек, среди них – 1 ребенок.
В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находились 6 взрослых больных COVID-19.
"За неделю зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений COVID-19", - сообщили в КГГА.
В Минздраве объяснили причины дефицита в Украине вакцин от гриппа03.12.25, 11:19 • 2973 просмотра