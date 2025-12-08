$42.060.13
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, меньше случаев среди детей - КГГА

Киев • УНН

 • 516 просмотра

В Киеве за 49-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9782 новых случая гриппа и ОРВИ, что на 1,8% меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,3%, зафиксировано 3 летальных случая.

В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, меньше случаев среди детей - КГГА

В Киеве за неделю зарегистрировано 9782 новых случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, что ниже на 1,8% по сравнению с показателем неделей ранее - за счет детского населения, заболеваемость COVID-19 снизилась почти на треть, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В столице за 49-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9 782 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19", - сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава".

Показатель заболеваемости, как отмечается, на 39,7% ниже среднего уровня интенсивности. "За отчетную неделю уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 1,8% – за счет детского населения", - говорится в сообщении.

В частности, как указано, заболели 6 020 детей (61,5% от всех больных) и 3 762 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 3 613 случаев.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,3%. Всего заболел 41 человек, в том числе 4 детей до 17 лет", - сказано в сообщении.

В медицинские учреждения госпитализировали 151 больного гриппом и ОРВИ, в том числе 123 ребенка. Среди больных COVID-19 госпитализировали 20 человек, среди них – 1 ребенок.

В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находились 6 взрослых больных COVID-19.

"За неделю зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений COVID-19", - сообщили в КГГА.

В Минздраве объяснили причины дефицита в Украине вакцин от гриппа03.12.25, 11:19 • 2973 просмотра

