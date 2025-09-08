У Києві змінено рух транспорту через ліквідацію наслідків російського обстрілу - КМДА
Київ • УНН
У Києві змінено схему руху громадського транспорту через ліквідацію наслідків російської атаки на вулиці Якуба Коласа. Закрито рух тролейбусів №41, організовано тимчасовий автобусний маршрут, а автобуси №90 курсують за зміненою схемою.
У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на вулиці Якуба Коласа. У зв’язку з цим змінено схему руху громадського транспорту. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.
Деталі
Рух тролейбусів маршруту №41 закрито. Для пасажирів організовано тимчасовий автобусний маршрут №41 тр.: ст. м. Святошин – вул. Святошинська – вул. Жмеринська – вул. Дмитра Чижевського – вул. Якуба Коласа – вул. Тулузи.
Крім того, рух автобусів маршруту №90 здійснюється за зміненою схемою: вул. Жмеринська – вул. Дмитра Чижевського – вул. Якуба Коласа – вул. Гната Юри, далі — за основним маршрутом.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Наразі відомо про 3 загиблих.
