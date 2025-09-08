У Києві змінено рух транспорту через ліквідацію наслідків російського обстрілу - КМДА

$41.350.00
48.130.00
00:43 • 8312 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 22101 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 37246 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 47430 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 64760 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 74678 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 109801 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 92506 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53733 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57906 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МОPhoto7 вересня, 19:26 • 9740 перегляди
Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня7 вересня, 20:34 • 8390 перегляди
"Трамп дав путіну те, що він хотів": Зеленський про зустріч на Алясці7 вересня, 20:38 • 5286 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto7 вересня, 21:49 • 15650 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 23:20 • 10879 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 109821 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 92524 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 86015 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 65049 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 86236 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 18546 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 23972 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 56194 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 112050 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 52888 перегляди
У Києві змінено рух транспорту через ліквідацію наслідків російського обстрілу - КМДА

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Києві змінено схему руху громадського транспорту через ліквідацію наслідків російської атаки на вулиці Якуба Коласа. Закрито рух тролейбусів №41, організовано тимчасовий автобусний маршрут, а автобуси №90 курсують за зміненою схемою.

У Києві змінено рух транспорту через ліквідацію наслідків російського обстрілу - КМДА

У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на вулиці Якуба Коласа. У зв’язку з цим змінено схему руху громадського транспорту. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

Деталі 

Рух тролейбусів маршруту №41 закрито. Для пасажирів організовано тимчасовий автобусний маршрут №41 тр.: ст. м. Святошин – вул. Святошинська – вул. Жмеринська – вул. Дмитра Чижевського – вул. Якуба Коласа – вул. Тулузи.

Крім того, рух автобусів маршруту №90 здійснюється за зміненою схемою: вул. Жмеринська – вул. Дмитра Чижевського – вул. Якуба Коласа – вул. Гната Юри, далі — за основним маршрутом.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Наразі відомо про 3 загиблих.

Укрзалізниця змінює маршрути на Полтавщині через наслідки російських атак07.09.25, 09:20 • 7014 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоКиїв
Київська міська державна адміністрація
Київ