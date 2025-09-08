$41.350.00
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 23033 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 48238 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 65534 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 75159 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 110694 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 93305 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53779 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57957 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 86655 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
В Киеве изменено движение транспорта из-за ликвидации последствий российского обстрела - КГГА

Киев • УНН

 • 524 просмотра

В Киеве изменена схема движения общественного транспорта из-за ликвидации последствий российской атаки на улице Якуба Коласа. Закрыто движение троллейбусов №41, организован временный автобусный маршрут, а автобусы №90 курсируют по измененной схеме.

В Киеве изменено движение транспорта из-за ликвидации последствий российского обстрела - КГГА

В столице продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки на улице Якуба Коласа. В связи с этим изменена схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.

Детали 

Движение троллейбусов маршрута №41 закрыто. Для пассажиров организован временный автобусный маршрут №41 тр.: ст. м. Святошин – ул. Святошинская – ул. Жмеринская – ул. Дмитрия Чижевского – ул. Якуба Коласа – ул. Тулузы.

Кроме того, движение автобусов маршрута №90 осуществляется по измененной схеме: ул. Жмеринская – ул. Дмитрия Чижевского – ул. Якуба Коласа – ул. Гната Юры, далее — по основному маршруту.

Напомним

В ночь на 7 сентября Россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. В настоящее время известно о 3 погибших.

Вероника Марченко

