В Киеве изменено движение транспорта из-за ликвидации последствий российского обстрела - КГГА
Киев • УНН
В Киеве изменена схема движения общественного транспорта из-за ликвидации последствий российской атаки на улице Якуба Коласа. Закрыто движение троллейбусов №41, организован временный автобусный маршрут, а автобусы №90 курсируют по измененной схеме.
В столице продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки на улице Якуба Коласа. В связи с этим изменена схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Детали
Движение троллейбусов маршрута №41 закрыто. Для пассажиров организован временный автобусный маршрут №41 тр.: ст. м. Святошин – ул. Святошинская – ул. Жмеринская – ул. Дмитрия Чижевского – ул. Якуба Коласа – ул. Тулузы.
Кроме того, движение автобусов маршрута №90 осуществляется по измененной схеме: ул. Жмеринская – ул. Дмитрия Чижевского – ул. Якуба Коласа – ул. Гната Юры, далее — по основному маршруту.
Напомним
В ночь на 7 сентября Россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. В настоящее время известно о 3 погибших.
«Укрзалізниця» меняет маршруты на Полтавщине из-за последствий российских атак07.09.25, 09:20 • 7038 просмотров