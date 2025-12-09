У Києві затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі столиці

$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
10:26 • 6776 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
09:02 • 15360 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
07:23 • 26212 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
07:00 • 20136 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 26287 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 37172 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32436 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 34364 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
8 грудня, 14:34 • 32217 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
09:02 • 15360 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
8 грудня, 13:00 • 52896 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 12:25 • 48277 перегляди
Володимир Зеленський
Лев XIV
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Білорусь
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

У Києві затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом'янському районі столиці

Київ

 • 36 перегляди

Поліція Києва затримала 52-річного киянина, причетного до вибуху на "Укрпошті". Під час обшуку у нього вилучили боєприпаси, включаючи постріл гранатомету та набої.

У Києві затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі столиці

Другого підозрюваного у справі про вибух на "Укрпошті" в Києві затримала поліція: 52-річний киянин нелегально продавав боєприпаси, серед яких постріл гранатомету та набої, які під час обшуку вилучили правоохоронці. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Наразі правоохоронці встановили продавця — 52-річого киянина, який нелегально збував вибухові предмети. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси: постріл гранатомету, частини від боєприпасів та набої

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Подія трапилась 30 жовтня — у сортувальному центрі під час огляду посилки стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Тоді поліцейські затримали 40-річного мешканця Тернополя, який придбав боєприпаси через оголошення в інтернеті, зробив на них гравіювання та відправив поштою, де згодом вибухонебезпечна посилка здетонувала.

Ольга Розгон

Київ Кримінал та НП
Обшук
Укрпошта
Тернопіль
Київ