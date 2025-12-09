У Києві затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі столиці
Київ • УНН
Другого підозрюваного у справі про вибух на "Укрпошті" в Києві затримала поліція: 52-річний киянин нелегально продавав боєприпаси, серед яких постріл гранатомету та набої, які під час обшуку вилучили правоохоронці. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Наразі правоохоронці встановили продавця — 52-річого киянина, який нелегально збував вибухові предмети. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси: постріл гранатомету, частини від боєприпасів та набої
Нагадаємо
Подія трапилась 30 жовтня — у сортувальному центрі під час огляду посилки стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.
Тоді поліцейські затримали 40-річного мешканця Тернополя, який придбав боєприпаси через оголошення в інтернеті, зробив на них гравіювання та відправив поштою, де згодом вибухонебезпечна посилка здетонувала.