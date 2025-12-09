В Киеве задержали второго фигуранта, причастного к взрыву на "Укрпочте" в Соломенском районе столицы

Другой подозреваемый по делу о взрыве на "Укрпочте" в Киеве задержан полицией: 52-летний киевлянин нелегально продавал боеприпасы, среди которых выстрел гранатомета и патроны, которые во время обыска изъяли правоохранители. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Сейчас правоохранители установили продавца — 52-летнего киевлянина, который нелегально сбывал взрывчатые предметы. Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы: выстрел гранатомета, части от боеприпасов и патроны - говорится в сообщении.

Напомним

Событие произошло 30 октября — в сортировочном центре во время осмотра посылки произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро граждан: сотрудники отделения почты и специалисты таможенной службы.

Тогда полицейские задержали 40-летнего жителя Тернополя, который приобрел боеприпасы через объявление в интернете, сделал на них гравировку и отправил по почте, где впоследствии взрывоопасная посылка сдетонировала.