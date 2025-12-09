$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
В Киеве задержали второго фигуранта, причастного к взрыву на "Укрпочте" в Соломенском районе столицы

Полиция Киева задержала 52-летнего киевлянина, причастного к взрыву на "Укрпочте". Во время обыска у него изъяли боеприпасы, включая выстрел гранатомета и патроны.

В Киеве задержали второго фигуранта, причастного к взрыву на "Укрпочте" в Соломенском районе столицы

Другой подозреваемый по делу о взрыве на "Укрпочте" в Киеве задержан полицией: 52-летний киевлянин нелегально продавал боеприпасы, среди которых выстрел гранатомета и патроны, которые во время обыска изъяли правоохранители. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Сейчас правоохранители установили продавца — 52-летнего киевлянина, который нелегально сбывал взрывчатые предметы. Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы: выстрел гранатомета, части от боеприпасов и патроны

- говорится в сообщении.

Напомним

Событие произошло 30 октября — в сортировочном центре во время осмотра посылки произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро граждан: сотрудники отделения почты и специалисты таможенной службы.

Тогда полицейские задержали 40-летнего жителя Тернополя, который приобрел боеприпасы через объявление в интернете, сделал на них гравировку и отправил по почте, где впоследствии взрывоопасная посылка сдетонировала.

Ольга Розгон

