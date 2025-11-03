У Києві за тиждень зареєстровано понад 9 тисяч випадків грипу та COVID-19
Київ • УНН
У Києві протягом тижня зафіксовано 9 150 випадків грипу, ГРВІ та COVID-19. Захворюваність знизилася на 7,1% порівняно з попереднім тижнем, найбільше хворих серед дітей.
За 44-й тиждень 2025 року у столиці зафіксовано 9 150 нових випадків захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Про це пише УНН.
Деталі
Рівень захворюваності у Києві склав 309,9 випадку на 100 тисяч населення, що на 43,6% нижче середнього рівня інтенсивності. Порівняно з попереднім тижнем показник знизився на 7,1%.
Найбільше хворих серед дітей – 5 093 випадки (55,7%), серед дорослих – 4 057.
Серед школярів зареєстровано 2 866 випадків інфікування.
У Києві знизилася захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19: менше почали хворіти діти27.10.25, 16:45 • 4643 перегляди
Кількість нових випадків COVID-19 зменшилася на 28,5% – захворіли 93 особи, з них 7 дітей до 17 років.
Госпіталізовано 148 пацієнтів із грипом та ГРВІ, у тому числі 95 дітей. Серед хворих на COVID-19 до лікарень потрапили 38 осіб, з яких 5 – діти.
У відділеннях інтенсивної терапії перебувають п’ятеро дорослих пацієнтів із COVID-19, летальних випадків минулого тижня не зареєстровано.
У МОЗ нагадують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжких форм грипу та коронавірусної інфекції.
На грип, ГРВІ і "ковід" уже перехворіло більше українців, ніж торік, але зараз захворюваність падає29.10.25, 17:02 • 2694 перегляди