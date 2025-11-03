У Києві за тиждень зареєстровано понад 9 тисяч випадків грипу та COVID-19

За 44-й тиждень 2025 року у столиці зафіксовано 9 150 нових випадків захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Про це пише УНН.

Деталі

Рівень захворюваності у Києві склав 309,9 випадку на 100 тисяч населення, що на 43,6% нижче середнього рівня інтенсивності. Порівняно з попереднім тижнем показник знизився на 7,1%.

Найбільше хворих серед дітей – 5 093 випадки (55,7%), серед дорослих – 4 057.

Серед школярів зареєстровано 2 866 випадків інфікування.

Кількість нових випадків COVID-19 зменшилася на 28,5% – захворіли 93 особи, з них 7 дітей до 17 років.

Госпіталізовано 148 пацієнтів із грипом та ГРВІ, у тому числі 95 дітей. Серед хворих на COVID-19 до лікарень потрапили 38 осіб, з яких 5 – діти.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають п’ятеро дорослих пацієнтів із COVID-19, летальних випадків минулого тижня не зареєстровано.

У МОЗ нагадують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжких форм грипу та коронавірусної інфекції.

