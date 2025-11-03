У Києві за тиждень зареєстровано понад 9 тисяч випадків грипу та COVID-19

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
16:38 • 4888 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 10817 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 13515 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 14046 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 22196 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15059 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14475 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28257 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33077 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29700 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 47158 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго3 листопада, 08:31 • 35846 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 43012 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 21962 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 33033 перегляди
Публікації
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 4884 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 22192 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 18285 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 33131 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 43110 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Блогери
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Кім Кардаш'ян
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Крим
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 4056 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 13545 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 22031 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 28873 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 50035 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Ракетна система С-400
YouTube

У Києві за тиждень зареєстровано понад 9 тисяч випадків грипу та COVID-19

Київ • УНН

 • 820 перегляди

У Києві протягом тижня зафіксовано 9 150 випадків грипу, ГРВІ та COVID-19. Захворюваність знизилася на 7,1% порівняно з попереднім тижнем, найбільше хворих серед дітей.

У Києві за тиждень зареєстровано понад 9 тисяч випадків грипу та COVID-19

За 44-й тиждень 2025 року у столиці зафіксовано 9 150 нових випадків захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Про це пише УНН.

Деталі

Рівень захворюваності у Києві склав 309,9 випадку на 100 тисяч населення, що на 43,6% нижче середнього рівня інтенсивності. Порівняно з попереднім тижнем показник знизився на 7,1%.

Найбільше хворих серед дітей – 5 093 випадки (55,7%), серед дорослих – 4 057.

Серед школярів зареєстровано 2 866 випадків інфікування.

У Києві знизилася захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19: менше почали хворіти діти27.10.25, 16:45 • 4643 перегляди

Кількість нових випадків COVID-19 зменшилася на 28,5% – захворіли 93 особи, з них 7 дітей до 17 років.

Госпіталізовано 148 пацієнтів із грипом та ГРВІ, у тому числі 95 дітей. Серед хворих на COVID-19 до лікарень потрапили 38 осіб, з яких 5 – діти.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають п’ятеро дорослих пацієнтів із COVID-19, летальних випадків минулого тижня не зареєстровано.

У МОЗ нагадують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжких форм грипу та коронавірусної інфекції.

На грип, ГРВІ і "ковід" уже перехворіло більше українців, ніж торік, але зараз захворюваність падає29.10.25, 17:02 • 2694 перегляди

Степан Гафтко

КиївЗдоров'я
Київ