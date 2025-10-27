У Києві знизилася захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19: менше почали хворіти діти

У Києві за 43-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 845 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 3% менше, ніж попереднього тижня. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 31,9%, зафіксовано 1 летальний випадок.