У Києві знизилася захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19: менше почали хворіти діти
Київ • УНН
У Києві за 43-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 845 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 3% менше, ніж попереднього тижня. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 31,9%, зафіксовано 1 летальний випадок.
У Києві знизилася захворюваність на грип і ГРВІ, за тиждень зареєстровано 9 845 нових випадків, при цьому захворюваність на COVID-19 зменшилася майже на третину, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
У столиці за 43-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 845 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Показник захворюваності склав 333,5, що на 39,3% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 3% – за рахунок дитячого населення.
Зокрема, як вказано, захворіли 5 700 дітей (57,9% від усіх хворих) і 4 145 дорослих. Серед школярів зареєстровано 2 924 випадки. Минулого звітного тижня серед дітей, за даними КМДА, захворіло 6 086 (60% від усіх хворих), а серед школярів було зареєстровано 3 467 випадків.
"Захворюваність на COVID-19 знизилась на 31,9%. Загалом захворіли 130 осіб, із яких 13 – діти до 17 років", - ідеться у повідомленні.
До медичних закладів госпіталізовано 110 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 83 дитини. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 16 осіб, із яких 2 дітей до 17 років. Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебував 1 дорослий хворий на COVID-19.
"За тиждень зареєстровано 1 летальний випадок серед дорослих від ускладнень COVID-19", - повідомили у КМДА.
За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли майже 75 тисяч дітей: в МОЗ повідомили, де перевищений епідпоріг23.10.25, 03:12 • 4192 перегляди