У Києві знизилася захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19: менше почали хворіти діти

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 3788 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 6540 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 19341 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19642 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25596 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36430 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39721 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36174 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34168 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27941 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.6м/с
66%
740мм
Популярнi новини
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 33136 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 36929 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32566 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21037 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13177 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 11004 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 19378 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89598 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 110846 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13401 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21397 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32927 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 56040 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 78064 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

У Києві знизилася захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19: менше почали хворіти діти

Київ • УНН

 • 816 перегляди

У Києві за 43-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 845 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 3% менше, ніж попереднього тижня. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 31,9%, зафіксовано 1 летальний випадок.

У Києві знизилася захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19: менше почали хворіти діти

У Києві знизилася захворюваність на грип і ГРВІ, за тиждень зареєстровано 9 845 нових випадків, при цьому захворюваність на COVID-19 зменшилася майже на третину, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

У столиці за 43-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 845 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Показник захворюваності склав 333,5, що на 39,3% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 3% – за рахунок дитячого населення.

- повідомили в КМДА з посиланням на дані ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Зокрема, як вказано, захворіли 5 700 дітей (57,9% від усіх хворих) і 4 145 дорослих. Серед школярів зареєстровано 2 924 випадки. Минулого звітного тижня серед дітей, за даними КМДА, захворіло 6 086 (60% від усіх хворих), а серед школярів було зареєстровано 3 467 випадків.

"Захворюваність на COVID-19 знизилась на 31,9%. Загалом захворіли 130 осіб, із яких 13 – діти до 17 років", - ідеться у повідомленні.

До медичних закладів госпіталізовано 110 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 83 дитини. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 16 осіб, із яких 2 дітей до 17 років. Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебував 1 дорослий хворий на COVID-19. 

"За тиждень зареєстровано 1 летальний випадок серед дорослих від ускладнень COVID-19", - повідомили у КМДА.

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли майже 75 тисяч дітей: в МОЗ повідомили, де перевищений епідпоріг23.10.25, 03:12 • 4192 перегляди

Юлія Шрамко

КиївЗдоров'я
Київська міська державна адміністрація
Київ