За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли майже 75 тисяч дітей: в МОЗ повідомили, де перевищений епідпоріг

З 13 по 19 жовтня в Україні зареєстровано 126 758 випадків ГРВІ, з них 74 951 - у дітей. COVID-19 підтверджено у 2 593 осіб, за тиждень зафіксовано 16 смертей. Перевищення епідемічного порогу низького рівня спостерігається лише в Житомирській області, у інших регіонах ситуація залишається стабільною. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

У відомстві повідомили, що з 13 до 19 жовтня медики зареєстрували в країні 126 758 випадків ГРВІ, з них 74 951 – серед дітей. Це на 2,9% менше, ніж минулого тижня. До лікарень країни протягом тижня госпіталізували 2 985 захворілих, з них 1 613 дітей – усі отримують необхідну медичну допомогу.

Впродовж цього ж тижня COVID-19 підтверджено у 2 593 людей, зареєстровано 16 летальних випадків внаслідок ускладнень. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти коронавірусної інфекції протягом останніх 12 місяців - йдеться у дописі.

Зазначається, що перевищення епідемічного порогу низького рівня наразі зареєстровано в Житомирській області.

В інших регіонах України ситуація стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.

У Запорізькій області зареєстровано циркуляцію вірусу грипу типу B. Захворювання, спричинене штамом грипу типу B, характеризується легким перебігом, циркулює в закритих колективах і має низький пандемічний потенціал, тобто ймовірність швидкого подальшого поширення серед населення відносно низька.

Загалом, з початку епідсезону 2024/25 з 29 вересня до 19 жовтня, на респіраторні інфекційні хвороби перехворіли 387 102 людини. Це на 11,4% більше аналогічного періоду епідсезону 2024–2025 років.

Нагадаємо

Сплеск захворюваності на новий варіант коронавірусу "Франкенштейн" в Україні минув ще в серпні, і він уже втрачає активність. За словами вірусолога Алли Міроненко, COVID-19 має сезонний характер і не становить серйозної загрози.

