За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли майже 75 тисяч дітей: в МОЗ повідомили, де перевищений епідпоріг

З 13 по 19 жовтня в Україні зареєстровано 126 758 випадків ГРВІ, з них 74 951 - у дітей. COVID-19 підтверджено у 2 593 осіб, за тиждень зафіксовано 16 смертей. Перевищення епідемічного порогу низького рівня спостерігається лише в Житомирській області, у інших регіонах ситуація залишається стабільною. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.
У відомстві повідомили, що з 13 до 19 жовтня медики зареєстрували в країні 126 758 випадків ГРВІ, з них 74 951 – серед дітей. Це на 2,9% менше, ніж минулого тижня. До лікарень країни протягом тижня госпіталізували 2 985 захворілих, з них 1 613 дітей – усі отримують необхідну медичну допомогу.
Впродовж цього ж тижня COVID-19 підтверджено у 2 593 людей, зареєстровано 16 летальних випадків внаслідок ускладнень. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти коронавірусної інфекції протягом останніх 12 місяців
Зазначається, що перевищення епідемічного порогу низького рівня наразі зареєстровано в Житомирській області.
В інших регіонах України ситуація стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.
У Запорізькій області зареєстровано циркуляцію вірусу грипу типу B. Захворювання, спричинене штамом грипу типу B, характеризується легким перебігом, циркулює в закритих колективах і має низький пандемічний потенціал, тобто ймовірність швидкого подальшого поширення серед населення відносно низька.
Загалом, з початку епідсезону 2024/25 з 29 вересня до 19 жовтня, на респіраторні інфекційні хвороби перехворіли 387 102 людини. Це на 11,4% більше аналогічного періоду епідсезону 2024–2025 років.
Сплеск захворюваності на новий варіант коронавірусу "Франкенштейн" в Україні минув ще в серпні, і він уже втрачає активність. За словами вірусолога Алли Міроненко, COVID-19 має сезонний характер і не становить серйозної загрози.
