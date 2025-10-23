$41.740.01
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22:05 • 12113 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
21:40 • 1224 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
20:51 • 14228 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
19:25 • 19569 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 33524 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 22966 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 22422 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 20445 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 34054 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
публикации
Эксклюзивы
За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели почти 75 тысяч детей: в Минздраве сообщили, где превышен эпидпорог

Киев • УНН

 • 430 просмотра

С 13 по 19 октября в Украине зарегистрировано 126 758 случаев ОРВИ, из них 74 951 у детей. COVID-19 подтвержден у 2 593 человек, за неделю зафиксировано 16 смертей.

За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели почти 75 тысяч детей: в Минздраве сообщили, где превышен эпидпорог

С 13 по 19 октября в Украине зарегистрировано 126 758 случаев ОРВИ, из них 74 951 - у детей. COVID-19 подтвержден у 2 593 человек, за неделю зафиксировано 16 смертей. Превышение эпидемического порога низкого уровня наблюдается только в Житомирской области, в других регионах ситуация остается стабильной. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что с 13 по 19 октября медики зарегистрировали в стране 126 758 случаев ОРВИ, из них 74 951 – среди детей. Это на 2,9% меньше, чем на прошлой неделе. В больницы страны в течение недели госпитализировали 2 985 заболевших, из них 1 613 детей – все получают необходимую медицинскую помощь. 

В течение этой же недели COVID-19 подтвержден у 2 593 человек, зарегистрировано 16 летальных случаев вследствие осложнений. По данным медиков, умершие не имели профилактических прививок против коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение эпидемического порога низкого уровня в настоящее время зарегистрировано в Житомирской области.

В других регионах Украины ситуация стабильная, наблюдается предэпидемический уровень.

В Запорожской области зарегистрирована циркуляция вируса гриппа типа B. Заболевание, вызванное штаммом гриппа типа B, характеризуется легким течением, циркулирует в закрытых коллективах и имеет низкий пандемический потенциал, то есть вероятность быстрого дальнейшего распространения среди населения относительно низка. 

В целом, с начала эпидсезона 2024/25 с 29 сентября по 19 октября, респираторными инфекционными болезнями переболели 387 102 человека. Это на 11,4% больше аналогичного периода эпидсезона 2024–2025 годов.

Напомним

Всплеск заболеваемости новым вариантом коронавируса "Франкенштейн" в Украине прошел еще в августе, и он уже теряет активность. По словам вирусолога Аллы Мироненко, COVID-19 имеет сезонный характер и не представляет серьезной угрозы.

Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13.10.25, 12:13 • 57842 просмотра

Вита Зеленецкая

Здоровье
Житомирская область
Запорожская область
Украина