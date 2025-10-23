За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели почти 75 тысяч детей: в Минздраве сообщили, где превышен эпидпорог
С 13 по 19 октября в Украине зарегистрировано 126 758 случаев ОРВИ, из них 74 951 - у детей. COVID-19 подтвержден у 2 593 человек, за неделю зафиксировано 16 смертей. Превышение эпидемического порога низкого уровня наблюдается только в Житомирской области, в других регионах ситуация остается стабильной. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.
В ведомстве сообщили, что с 13 по 19 октября медики зарегистрировали в стране 126 758 случаев ОРВИ, из них 74 951 – среди детей. Это на 2,9% меньше, чем на прошлой неделе. В больницы страны в течение недели госпитализировали 2 985 заболевших, из них 1 613 детей – все получают необходимую медицинскую помощь.
В течение этой же недели COVID-19 подтвержден у 2 593 человек, зарегистрировано 16 летальных случаев вследствие осложнений. По данным медиков, умершие не имели профилактических прививок против коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев
Отмечается, что превышение эпидемического порога низкого уровня в настоящее время зарегистрировано в Житомирской области.
В других регионах Украины ситуация стабильная, наблюдается предэпидемический уровень.
В Запорожской области зарегистрирована циркуляция вируса гриппа типа B. Заболевание, вызванное штаммом гриппа типа B, характеризуется легким течением, циркулирует в закрытых коллективах и имеет низкий пандемический потенциал, то есть вероятность быстрого дальнейшего распространения среди населения относительно низка.
В целом, с начала эпидсезона 2024/25 с 29 сентября по 19 октября, респираторными инфекционными болезнями переболели 387 102 человека. Это на 11,4% больше аналогичного периода эпидсезона 2024–2025 годов.
Всплеск заболеваемости новым вариантом коронавируса "Франкенштейн" в Украине прошел еще в августе, и он уже теряет активность. По словам вирусолога Аллы Мироненко, COVID-19 имеет сезонный характер и не представляет серьезной угрозы.
