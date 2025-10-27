$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 1692 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 3760 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 17548 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 18555 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 24580 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 36247 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39611 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36141 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34134 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27903 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 17551 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 89291 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110508 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126912 просмотра
В Киеве снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19: меньше стали болеть дети

Киев • УНН

 • 378 просмотра

В Киеве за 43-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9 845 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3% меньше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 31,9%, зафиксирован 1 летальный случай.

В Киеве снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19: меньше стали болеть дети

В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, за неделю зарегистрировано 9 845 новых случаев, при этом заболеваемость COVID-19 уменьшилась почти на треть, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

В столице за 43-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9 845 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Показатель заболеваемости составил 333,5, что на 39,3% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 3% – за счет детского населения

- сообщили в КГГА со ссылкой на данные ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава».

В частности, как указано, заболели 5 700 детей (57,9% от всех заболевших) и 4 145 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 2 924 случая. На прошлой отчетной неделе среди детей, по данным КГГА, заболело 6 086 (60% от всех заболевших), а среди школьников было зарегистрировано 3 467 случаев.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась на 31,9%. Всего заболели 130 человек, из которых 13 – дети до 17 лет", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения госпитализировано 110 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 83 ребенка. Среди больных COVID-19 госпитализировали 16 человек, из которых 2 детей до 17 лет. В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находился 1 взрослый больной COVID-19.

"За неделю зарегистрирован 1 летальный случай среди взрослых от осложнений COVID-19", - сообщили в КГГА.

За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели почти 75 тысяч детей: в Минздраве сообщили, где превышен эпидпорог23.10.25, 03:12 • 4192 просмотра

Юлия Шрамко

КиевЗдоровье
Киевская городская государственная администрация
Киев