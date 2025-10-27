В Киеве снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19: меньше стали болеть дети

В Киеве за 43-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9 845 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3% меньше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 31,9%, зафиксирован 1 летальный случай.