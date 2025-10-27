В Киеве снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19: меньше стали болеть дети
Киев • УНН
В Киеве за 43-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9 845 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3% меньше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 31,9%, зафиксирован 1 летальный случай.
В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, за неделю зарегистрировано 9 845 новых случаев, при этом заболеваемость COVID-19 уменьшилась почти на треть, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
В столице за 43-ю неделю 2025 года зарегистрировано 9 845 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Показатель заболеваемости составил 333,5, что на 39,3% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 3% – за счет детского населения
В частности, как указано, заболели 5 700 детей (57,9% от всех заболевших) и 4 145 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 2 924 случая. На прошлой отчетной неделе среди детей, по данным КГГА, заболело 6 086 (60% от всех заболевших), а среди школьников было зарегистрировано 3 467 случаев.
"Заболеваемость COVID-19 снизилась на 31,9%. Всего заболели 130 человек, из которых 13 – дети до 17 лет", - говорится в сообщении.
В медицинские учреждения госпитализировано 110 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 83 ребенка. Среди больных COVID-19 госпитализировали 16 человек, из которых 2 детей до 17 лет. В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находился 1 взрослый больной COVID-19.
"За неделю зарегистрирован 1 летальный случай среди взрослых от осложнений COVID-19", - сообщили в КГГА.
