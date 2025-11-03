В Киеве за неделю зарегистрировано более 9 тысяч случаев гриппа и COVID-19

За 44-ю неделю 2025 года в столице зафиксировано 9 150 новых случаев заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава. Об этом пишет УНН.

Детали

Уровень заболеваемости в Киеве составил 309,9 случая на 100 тысяч населения, что на 43,6% ниже среднего уровня интенсивности. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 7,1%.

Больше всего больных среди детей – 5 093 случая (55,7%), среди взрослых – 4 057.

Среди школьников зарегистрировано 2 866 случаев инфицирования.

Количество новых случаев COVID-19 уменьшилось на 28,5% – заболели 93 человека, из них 7 детей до 17 лет.

Госпитализировано 148 пациентов с гриппом и ОРВИ, в том числе 95 детей. Среди больных COVID-19 в больницы попали 38 человек, из которых 5 – дети.

В отделениях интенсивной терапии находятся пятеро взрослых пациентов с COVID-19, летальных случаев на прошлой неделе не зарегистрировано.

В Минздраве напоминают, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от тяжелых форм гриппа и коронавирусной инфекции.

