Гриппом, ОРВИ и "ковидом" уже переболело больше украинцев, чем в прошлом году, но сейчас заболеваемость падает
Киев • УНН
В Украине с начала эпидсезона гриппом, ОРВИ и COVID-19 переболело на 8,6% больше людей, чем в прошлом году. За неделю с 20 по 26 октября заболеваемость ОРВИ снизилась на 2,7%, а COVID-19 – на треть.
В Украине с начала эпидемического сезона гриппом, ОРВИ и COVID-19 переболело на 8,6% больше людей, чем за аналогичный период в прошлом году, но за неделю продолжилась тенденция снижения заболеваемости - на 2,7%, в том числе и "ковидом" - на треть, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.
За неделю с 20 по 26 октября ОРВИ заболело 123 364 человека, из них 72 571 ребенок. Летальных случаев вследствие гриппа и других ОРВИ, кроме COVID-19, не зарегистрировано. Уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей
Как отмечается, в Житомирской области сохраняется превышение эпидемического порога низкого уровня, в то же время в других регионах Украины, как и раньше, наблюдается предэпидемический уровень.
"Заболеваемость COVID-19 тоже продолжает снижаться: за неделю заболели 1797 человек (на 36,3% меньше, чем неделей ранее), из-за осложнений от болезни умерли 8 человек, все они не были привиты против COVID-19", - говорится в сообщении.
В то же время указано, что госпитализировано было 2928 пациентов с ОРВИ, из них детей - 1542.
"Вирус гриппа типа А определен в Харькове в одном образце материалов, взятых у пациентов для тестирования на респираторную группу инфекций", - отметили в ЦОЗ.
Как и в предыдущие сезоны, в этом году в Украине, как сообщается, циркулируют вирусы гриппа типов А и В.
Данные с начала эпидсезона ОРВИ
"С начала эпидсезона 29 сентября по 26 октября 2025 года в Украине респираторной группой инфекционных болезней переболело 510 466 человек, что на 8,6% больше аналогичного периода сезона 2024-2025 годов", - сообщили в ЦОЗ.
