У Києві відновив роботу фунікулер після того, як його роботу було тимчасово призупинено через заходи за участі поліції, повідомили в КМДА, передає УНН.

Деталі

Київський фунікулер відновив роботу - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше в КМДА повідомляли, що у Києві тимчасово призупинили роботу фунікулеру. Це пов’язано з проведенням заходів, до яких залучено правоохоронців.