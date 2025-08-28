У Києві відновив роботу фунікулер
Київ • УНН
Київський фунікулер відновив свою роботу. Його функціонування було тимчасово призупинено через заходи за участі поліції.
У Києві відновив роботу фунікулер після того, як його роботу було тимчасово призупинено через заходи за участі поліції, повідомили в КМДА, передає УНН.
Деталі
Доповнення
Раніше в КМДА повідомляли, що у Києві тимчасово призупинили роботу фунікулеру. Це пов’язано з проведенням заходів, до яких залучено правоохоронців.