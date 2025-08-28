В Киеве возобновил работу фуникулер после того, как его работа была временно приостановлена из-за мероприятий с участием полиции, сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Киевский фуникулер возобновил работу - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее в КГГА сообщали, что в Киеве временно приостановили работу фуникулера. Это связано с проведением мероприятий, к которым привлечены правоохранители.