В Киеве возобновил работу фуникулер
Киев • УНН
Киевский фуникулер возобновил свою работу. Его функционирование было временно приостановлено из-за мероприятий с участием полиции.
В Киеве возобновил работу фуникулер после того, как его работа была временно приостановлена из-за мероприятий с участием полиции, сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
Киевский фуникулер возобновил работу
Дополнение
Ранее в КГГА сообщали, что в Киеве временно приостановили работу фуникулера. Это связано с проведением мероприятий, к которым привлечены правоохранители.