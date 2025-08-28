$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 220 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 8116 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 23286 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 15013 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 29838 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 74385 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 100809 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 93915 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112658 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81615 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Теги
Авторы
В Киеве возобновил работу фуникулер

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Киевский фуникулер возобновил свою работу. Его функционирование было временно приостановлено из-за мероприятий с участием полиции.

В Киеве возобновил работу фуникулер

В Киеве возобновил работу фуникулер после того, как его работа была временно приостановлена из-за мероприятий с участием полиции, сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Киевский фуникулер возобновил работу

- говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее в КГГА сообщали, что в Киеве временно приостановили работу фуникулера. Это связано с проведением мероприятий, к которым привлечены правоохранители.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Киевская городская государственная администрация
Киев