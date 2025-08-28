У Києві призупинили роботу фунікулера: проводяться заходи за участі поліції
Київ • УНН
Роботу київського фунікулера тимчасово призупинили. Це пов'язано з проведенням заходів за участі поліції, про відновлення роботи повідомлять додатково.
У Києві тимчасово призупинили роботу фунікулеру. Це пов’язано з проведенням заходів, до яких залучено правоохоронців, пише УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
Роботу київського фунікулера тимчасово призупинили. Це пов'язано з проведенням заходів за участі поліції
Зазначається, що про відновлення роботи фунікулера буде повідомлено додатково.
Доповнення
Під час засідання суду у справі про вбивство 16-річного підлітка на фунікулері, сторона обвинувачення на чолі з Генеральним прокурором Русланом Кравченком попросила про проведення додаткової експертизи. Суд задовольнив клопотання.
Також суд постановив задовольнити клопотання захисту про проведення слідчого експерименту у приміщенні фунікулеру, де сталися події.
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що обвинувачений у вбивстві на фунікулері Артем Косов плутав покази та відмовлявся відповідати на запитання під час допиту.