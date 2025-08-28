В Киеве приостановили работу фуникулера: проводятся мероприятия с участием полиции

$41.320.08
Эксклюзив
11:21 • 16538 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 28717 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 54654 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 84827 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 81504 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 106166 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 77830 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80371 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 221720 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 91433 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 66240 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 33438 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 40738 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 78772 просмотра
В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18Photo11:55 • 11846 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 137289 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 139761 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 221694 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 201416 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 103065 просмотра
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 92083 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 123737 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 125696 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 120656 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 152892 просмотра
В Киеве приостановили работу фуникулера: проводятся мероприятия с участием полиции

Киев • УНН

 • 2320 просмотра

Работу киевского фуникулера временно приостановили. Это связано с проведением мероприятий с участием полиции, о возобновлении работы сообщат дополнительно.

В Киеве приостановили работу фуникулера: проводятся мероприятия с участием полиции

В Киеве временно приостановили работу фуникулера. Это связано с проведением мероприятий, к которым привлечены правоохранители, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Работу киевского фуникулера временно приостановили. Это связано с проведением мероприятий с участием полиции 

- говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что о возобновлении работы фуникулера будет сообщено дополнительно.

Дополнение

Во время заседания суда по делу об убийстве 16-летнего подростка на фуникулере, сторона обвинения во главе с Генеральным прокурором Русланом Кравченко попросила о проведении дополнительной экспертизы. Суд удовлетворил ходатайство.

Также суд постановил удовлетворить ходатайство защиты о проведении следственного эксперимента в помещении фуникулера, где произошли события.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что обвиняемый в убийстве на фуникулере Артем Косов путал показания и отказывался отвечать на вопросы во время допроса.

Павел Зинченко

ОбществоКиевПроисшествия
Руслан Кравченко
Киевская городская государственная администрация
Киев