В Киеве приостановили работу фуникулера: проводятся мероприятия с участием полиции

В Киеве временно приостановили работу фуникулера. Это связано с проведением мероприятий, к которым привлечены правоохранители, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Работу киевского фуникулера временно приостановили. Это связано с проведением мероприятий с участием полиции - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что о возобновлении работы фуникулера будет сообщено дополнительно.

Дополнение

Во время заседания суда по делу об убийстве 16-летнего подростка на фуникулере, сторона обвинения во главе с Генеральным прокурором Русланом Кравченко попросила о проведении дополнительной экспертизы. Суд удовлетворил ходатайство.

Также суд постановил удовлетворить ходатайство защиты о проведении следственного эксперимента в помещении фуникулера, где произошли события.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что обвиняемый в убийстве на фуникулере Артем Косов путал показания и отказывался отвечать на вопросы во время допроса.