У Києві розслідують зникнення начальника поліції та арештованих коштів
Київ • УНН
Начальник Дарницького управління поліції Юрій Рибянський зник після перевірки, не вийшовши на зв'язок. Виявлено зникнення арештованих коштів, до яких він мав доступ.
Поліція Києва оголосила у розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського. Правоохоронець не з’явився на роботу та не виходить на зв’язок.
Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Юрій Рибянський, начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві, не вийшов на службу та не відповідає на дзвінки. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали його пошуки.
Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий")
Під час перевірки Департамент внутрішньої безпеки встановив, що зникли арештовані кошти, до яких мав доступ Рибянський. Він був матеріально відповідальною особою.
"Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань." - стверджують у поліції. Наразі, пошуки зниклого правоохоронця тривають.
Нагадаємо
