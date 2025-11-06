ukenru
Ексклюзив
08:00 • 16297 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 18027 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 27866 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 43221 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 34876 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 30346 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 45635 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 46052 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23894 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23791 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 1634 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника поліції та арештованих коштів

Київ • УНН

 • 2952 перегляди

Начальник Дарницького управління поліції Юрій Рибянський зник після перевірки, не вийшовши на зв'язок. Виявлено зникнення арештованих коштів, до яких він мав доступ.

У Києві розслідують зникнення начальника поліції та арештованих коштів

Поліція Києва оголосила у розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського. Правоохоронець не з’явився на роботу та не виходить на зв’язок.

Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Юрій Рибянський, начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві, не вийшов на службу та не відповідає на дзвінки. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали його пошуки.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий")

- йдеться у дописі.

Під час перевірки Департамент внутрішньої безпеки встановив, що зникли арештовані кошти, до яких мав доступ Рибянський. Він був матеріально відповідальною особою.

"Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань." - стверджують у поліції. Наразі, пошуки зниклого правоохоронця тривають.

Нагадаємо

Київський ТЦК та СП прокоментував відео про затримання вчителя. Громадянин поводився агресивно, був затриманий поліцією та направлений для оформлення відстрочки.

Алла Кіосак

