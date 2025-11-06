В Киеве расследуют исчезновение начальника полиции и арестованных средств
Киев • УНН
Начальник Дарницкого управления полиции Юрий Рыбянский исчез после проверки, не выйдя на связь. Выявлено исчезновение арестованных средств, к которым он имел доступ.
Полиция Киева объявила в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского. Правоохранитель не явился на работу и не выходит на связь.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Юрий Рыбянский, начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве, не вышел на службу и не отвечает на звонки. Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали его поиски.
Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший")
В ходе проверки Департамент внутренней безопасности установил, что исчезли арестованные средства, к которым имел доступ Рыбянский. Он был материально ответственным лицом.
"Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований." - утверждают в полиции. Сейчас поиски пропавшего правоохранителя продолжаются.
Напомним
Киевский ТЦК и СП прокомментировал видео о задержании учителя. Гражданин вел себя агрессивно, был задержан полицией и направлен для оформления отсрочки.