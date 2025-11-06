В Киеве расследуют исчезновение начальника полиции и арестованных средств

ukenru
08:00 • 14820 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 16387 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 26887 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 42288 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 34144 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 30016 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
5 ноября, 15:03 • 44625 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
5 ноября, 13:23 • 45273 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23861 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23759 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России6 ноября, 00:18 • 9692 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 20246 просмотра
Депутатов от немецкой ультраправой AfD подозревают в систематической передаче военных тайн РФ6 ноября, 02:21 • 9522 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 12659 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 11002 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
08:00 • 14824 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
5 ноября, 15:03 • 44630 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 13:23 • 45274 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 45939 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 59563 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 5296 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 18717 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 20761 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 37719 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 42080 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника полиции и арестованных средств

Киев • УНН

 • 1648 просмотра

Начальник Дарницкого управления полиции Юрий Рыбянский исчез после проверки, не выйдя на связь. Выявлено исчезновение арестованных средств, к которым он имел доступ.

В Киеве расследуют исчезновение начальника полиции и арестованных средств

Полиция Киева объявила в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского. Правоохранитель не явился на работу и не выходит на связь.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Юрий Рыбянский, начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве, не вышел на службу и не отвечает на звонки. Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали его поиски.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший")

- говорится в сообщении.

В ходе проверки Департамент внутренней безопасности установил, что исчезли арестованные средства, к которым имел доступ Рыбянский. Он был материально ответственным лицом.

"Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований." - утверждают в полиции. Сейчас поиски пропавшего правоохранителя продолжаются.

Напомним

Киевский ТЦК и СП прокомментировал видео о задержании учителя. Гражданин вел себя агрессивно, был задержан полицией и направлен для оформления отсрочки.

Алла Киосак

КиевКриминал и ЧП
Мобилизация
ТЦК и СП
Киев