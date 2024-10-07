У Києві пожежа в Солом'янському районі, можливо через уламки ракети - мер
Київ • УНН
У Києві зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах. У Солом'янському районі виникла пожежа, ймовірно через падіння уламків. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Києві у Солом'янському районі виникла пожежа, можливо через уламки ракети. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"У Соломʼянському районі пожежа. Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують", - написав Кличко.
У Києві уламки ворожих ракет упали в трьох районах: Кличко розповів про пошкодження07.10.24, 09:24 • 20550 переглядiв