В Киеве пожар в Соломенском районе, возможно из-за обломков ракеты - мэр

В Киеве в Соломенском районе возник пожар, возможно из-за обломков ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

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"В Соломенском районе пожар. Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы следуют", - написал Кличко.

В Киеве обломки вражеских ракет упали в трех районах: Кличко рассказал о повреждениях