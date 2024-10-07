В Киеве пожар в Соломенском районе, возможно из-за обломков ракеты - мэр
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах. В Соломенском районе возник пожар, вероятно из-за падения обломков. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Киеве в Соломенском районе возник пожар, возможно из-за обломков ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник в Telegram, пишет УНН.
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"В Соломенском районе пожар. Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы следуют", - написал Кличко.
В Киеве обломки вражеских ракет упали в трех районах: Кличко рассказал о повреждениях7 октября 2024, 06:24 • 9255 просмотров