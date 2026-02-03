$42.970.16
У Києві посадовицю ТЦК підозрюють у втручанні до реєстру військовозобов'язаних: їй загрожує до 15 років тюрми

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Києві посадовиця ТЦК підозрюється у несанкціонованому втручанні до реєстру військовозобов'язаних, змінюючи дані без законних підстав. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі за ці дії, що створили передумови для ухилення від військового обов'язку.

У Києві посадовицю ТЦК підозрюють у втручанні до реєстру військовозобов'язаних: їй загрожує до 15 років тюрми

У Києві посадовицю ТЦК та СП підозрюють у втручанні до реєстру військовозобов’язаних. Їй загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, пише УНН.

Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві повідомлено про підозру операторці одного з районних ТЦК та СП міста Києва у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, що призвело до підробки інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану)

- йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що жінка, використовуючи власний електронний ключ доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, без законних підстав неодноразово вносила недостовірні відомості до облікових карток військовозобов’язаних.

Зокрема, у липні 2024 року вона змінила персональні та службові дані одного з військовозобов’язаних, який особисто до ТЦК та СП не звертався та заяв щодо актуалізації відомостей не подавав.

Вимагали "відкати" з виплат за загиблих воїнів: у Запоріжжі викрили корупційну схему 14.07.25, 13:55 • 7551 перегляд

Також задокументували повторний факт несанкціонованого втручання підозрюваної в роботу Реєстру. Йдеться про незаконне взяття іншого військовозобов’язаного на військовий облік у районному ТЦК та СП з подальшим внесенням недостовірних відомостей про наявність у нього відстрочки від призову під час мобілізації. Він не мав  законних підстав для таких дій і підтвердних документів. 

У результаті таких дій до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів було внесено недостовірні відомості, що створило передумови для ухилення окремих осіб від виконання військового обов’язку в умовах воєнного стану

- зазначили у прокуратурі.

Підозрюваній обралио запобіжний захід. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти  років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"Корупційні виплати": Генпрокурор Кравченко повідомив, що екзаступник командира в/ч отримав підозру за фейкові бойові виплати02.02.26, 18:31 • 2482 перегляди

Ольга Розгон

