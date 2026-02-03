$42.970.16
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
В Киеве должностное лицо ТЦК подозревается во вмешательстве в реестр военнообязанных: ей грозит до 15 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 826 просмотра

В Киеве должностное лицо ТЦК подозревается в несанкционированном вмешательстве в реестр военнообязанных, изменяя данные без законных оснований. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за эти действия, создавшие предпосылки для уклонения от воинской обязанности.

В Киеве должностное лицо ТЦК подозревается во вмешательстве в реестр военнообязанных: ей грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве должностное лицо ТЦК и СП подозревают во вмешательстве в реестр военнообязанных. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, пишет УНН.

Специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве, сообщено о подозрении оператору одного из районных ТЦК и СП города Киева в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационной системы, повлекшее подделку информации, совершенное повторно, во время действия военного положения)

- говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что женщина, используя собственный электронный ключ доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов, без законных оснований неоднократно вносила недостоверные сведения в учетные карточки военнообязанных.

В частности, в июле 2024 года она изменила персональные и служебные данные одного из военнообязанных, который лично в ТЦК и СП не обращался и заявлений об актуализации сведений не подавал.

Требовали "откаты" с выплат за погибших воинов: в Запорожье разоблачили коррупционную схему

Также задокументирован повторный факт несанкционированного вмешательства подозреваемой в работу Реестра. Речь идет о незаконной постановке другого военнообязанного на воинский учет в районном ТЦК и СП с последующим внесением недостоверных сведений о наличии у него отсрочки от призыва во время мобилизации. Он не имел законных оснований для таких действий и подтверждающих документов.

В результате таких действий в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов были внесены недостоверные сведения, что создало предпосылки для уклонения отдельных лиц от выполнения воинской обязанности в условиях военного положения

- отметили в прокуратуре.

Подозреваемой избрана мера пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Коррупционные выплаты": Генпрокурор Кравченко сообщил, что экс-заместитель командира в/ч получил подозрение за фейковые боевые выплаты

Ольга Розгон

