У Києві перед посольством США зібрались люди, які вимагають обміну полоненими, а не територіями

Напередодні зустрічі Дональда Трампа і володимира путіна у Києві біля посольства США зібралися українці, щоб нагадати світові: війна — це про людські життя, а не про торги землями. Протестувальники вимагали звільнити всіх полонених і наголосили на необхідності участі України в переговорах. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Близько сотні людей зібралися біля американського посольства в Києві напередодні зустрічі лідерів США та росії. Головна вимога — припинити будь-які розмови про територіальні поступки та зосередитися на звільненні військовополонених і цивільних, яких утримує росія.

"Нам потрібно обмінюватися людьми, а не землею", – заявили учасники акції, тримаючи плакати англійською та українською, аби донести меседж безпосередньо до американської аудиторії. Один із банерів гласив: "Ні обміну землями — ми вимагаємо обміну військовополоненими для всіх".

Фото: Rebecca Wright/CNN

Серед протестувальників були родичі полонених, колишні бранці та ті, чиї близькі зникли безвісти після окупації Криму у 2014 році. Організатори передали до посольства США листа з проханням, аби він потрапив на стіл Дональда Трампа.

62-річна Валентина Вигінна прийшла з фотографією свого сина, захисника "Азовсталі", якого росіяни захопили в травні 2022-го.

"Україна має бути присутня на переговорах", – наголосила вона. – "Здається, Трамп йде двома шляхами – ніколи не знаєш, що він вирішить. Сподіваємося на краще".

25-річний Денис Неровний, який лише місяць тому повернувся з російського полону після трьох років, сумнівається у результативності зустрічі.

"Я не думаю, що путін і Трамп сьогодні про щось домовляться", – сказав він.

Інша учасниця протесту, Раїса Кольчена, чиї родичі воюють на фронті, не приховує скепсису:

"Я думаю, що Трамп нам не допоможе. У нього є свої інтереси. Дуже погано, що України немає за столом переговорів. Нам потрібно обмінюватися людьми, а не землею".

Крім того, у четвер вулиці Анкориджа (штат Аляска) заполонили учасники акції з українськими прапорами в руках, висловлюючи свою позицію напередодні запланованого саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Протестувальники заявили про непохитну підтримку України та водночас висловили сумнів у здатності американського президента досягти конструктивних домовленостей із главою Кремля. Дехто з учасників наголосив, що для чесного й збалансованого діалогу до переговорів обов’язково має бути залучений і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та очільник кремля володимир путін проведуть зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.