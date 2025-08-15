У Києві перед посольством США зібрались люди, які вимагають обміну полоненими, а не територіями

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 5374 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 7024 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 15895 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 16265 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 27294 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 24763 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 63784 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 98413 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 56979 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 193057 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
756мм
Популярнi новини
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 59997 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 60308 перегляди
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуVideo15 серпня, 05:27 • 33360 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 57812 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 14222 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 15879 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 14368 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 27282 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 57960 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 193048 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Джо Байден
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 76104 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 160185 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 109262 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 126067 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 174838 перегляди
Актуальне
Financial Times
The New York Times
Starlink
BFM TV
Truth Social

У Києві перед посольством США зібрались люди, які вимагають обміну полоненими, а не територіями

Київ • УНН

 • 906 перегляди

У Києві біля посольства США зібралися українці. Акція відбулася напередодні зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна.

У Києві перед посольством США зібрались люди, які вимагають обміну полоненими, а не територіями

Напередодні зустрічі Дональда Трампа і володимира путіна у Києві біля посольства США зібралися українці, щоб нагадати світові: війна — це про людські життя, а не про торги землями. Протестувальники вимагали звільнити всіх полонених і наголосили на необхідності участі України в переговорах. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Близько сотні людей зібралися біля американського посольства в Києві напередодні зустрічі лідерів США та росії. Головна вимога — припинити будь-які розмови про територіальні поступки та зосередитися на звільненні військовополонених і цивільних, яких утримує росія.

"Нам потрібно обмінюватися людьми, а не землею", – заявили учасники акції, тримаючи плакати англійською та українською, аби донести меседж безпосередньо до американської аудиторії. Один із банерів гласив: "Ні обміну землями — ми вимагаємо обміну військовополоненими для всіх".

Фото: Rebecca Wright/CNN
Фото: Rebecca Wright/CNN

Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна 15.08.25, 12:48 • 27275 переглядiв

Серед протестувальників були родичі полонених, колишні бранці та ті, чиї близькі зникли безвісти після окупації Криму у 2014 році. Організатори передали до посольства США листа з проханням, аби він потрапив на стіл Дональда Трампа.

62-річна Валентина Вигінна прийшла з фотографією свого сина, захисника "Азовсталі", якого росіяни захопили в травні 2022-го.

 "Україна має бути присутня на переговорах", – наголосила вона. – "Здається, Трамп йде двома шляхами – ніколи не знаєш, що він вирішить. Сподіваємося на краще".

25-річний Денис Неровний, який лише місяць тому повернувся з російського полону після трьох років, сумнівається у результативності зустрічі.

"Я не думаю, що путін і Трамп сьогодні про щось домовляться", – сказав він.

Інша учасниця протесту, Раїса Кольчена, чиї родичі воюють на фронті, не приховує скепсису:

 "Я думаю, що Трамп нам не допоможе. У нього є свої інтереси. Дуже погано, що України немає за столом переговорів. Нам потрібно обмінюватися людьми, а не землею".

Крім того, у четвер вулиці Анкориджа (штат Аляска) заполонили учасники акції з українськими прапорами в руках, висловлюючи свою позицію напередодні запланованого саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Протестувальники заявили про непохитну підтримку України та водночас висловили сумнів у здатності американського президента досягти конструктивних домовленостей із главою Кремля. Дехто з учасників наголосив, що для чесного й збалансованого діалогу до переговорів обов’язково має бути залучений і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та очільник кремля володимир путін проведуть зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. 

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Володимир Путін
Азовсталь
Аляска
Дональд Трамп
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ