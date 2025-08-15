$41.450.06
12:08
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Теги
Авторы
В Киеве перед посольством США собрались люди, требующие обмена пленными, а не территориями

Киев • УНН

 • 842 просмотра

В Киеве возле посольства США собрались украинцы. Акция состоялась накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

В Киеве перед посольством США собрались люди, требующие обмена пленными, а не территориями

Накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Киеве возле посольства США собрались украинцы, чтобы напомнить миру: война — это о человеческих жизнях, а не о торгах землями. Протестующие требовали освободить всех пленных и подчеркнули необходимость участия Украины в переговорах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Около сотни человек собрались возле американского посольства в Киеве накануне встречи лидеров США и России. Главное требование — прекратить любые разговоры о территориальных уступках и сосредоточиться на освобождении военнопленных и гражданских, которых удерживает Россия.

"Нам нужно обмениваться людьми, а не землей", – заявили участники акции, держа плакаты на английском и украинском, чтобы донести месседж непосредственно до американской аудитории. Один из баннеров гласил: "Нет обмену землями — мы требуем обмена военнопленными для всех".

Фото: Rebecca Wright/CNN
Фото: Rebecca Wright/CNN

Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина15.08.25, 12:48 • 27065 просмотров

Среди протестующих были родственники пленных, бывшие узники и те, чьи близкие пропали без вести после оккупации Крыма в 2014 году. Организаторы передали в посольство США письмо с просьбой, чтобы оно попало на стол Дональда Трампа.

62-летняя Валентина Выгинна пришла с фотографией своего сына, защитника "Азовстали", которого россияне захватили в мае 2022-го.

 "Украина должна присутствовать на переговорах", – подчеркнула она. – "Кажется, Трамп идет двумя путями – никогда не знаешь, что он решит. Надеемся на лучшее".

25-летний Денис Неровный, который всего месяц назад вернулся из российского плена после трех лет, сомневается в результативности встречи.

"Я не думаю, что Путин и Трамп сегодня о чем-то договорятся", – сказал он.

Другая участница протеста, Раиса Кольчена, чьи родственники воюют на фронте, не скрывает скепсиса:

 "Я думаю, что Трамп нам не поможет. У него есть свои интересы. Очень плохо, что Украины нет за столом переговоров. Нам нужно обмениваться людьми, а не землей".

Кроме того, в четверг улицы Анкориджа (штат Аляска) заполонили участники акции с украинскими флагами в руках, выражая свою позицию накануне запланированного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина.

Протестующие заявили о непоколебимой поддержке Украины и одновременно выразили сомнение в способности американского президента достичь конструктивных договоренностей с главой Кремля. Некоторые из участников подчеркнули, что для честного и сбалансированного диалога к переговорам обязательно должен быть привлечен и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин проведут встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. 

Степан Гафтко

Обществополитика
Владимир Путин
Азовсталь
Аляска
Дональд Трамп
Крым
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев