У Києві оголосили 21 серпня жалобу за жертвами нічної атаки рф
Київ • УНН
У Києві 21 серпня приспустять прапори й заборонять розважальні заходи. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 34 постраждали.
У Києві 21 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами нічної масованої атаки рф, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
Завтрашній день, 21 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю
Зі слів Кличка, у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.
Ліквідація наслідків атаки в Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах, з його слів, триває.
"На цей час відомо про 12 загиблих у Києві", - повідомив Кличко.
У ДСНС уточнили, що у Києві 12 людей загинули, 34 постраждали.
Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людей20.08.26, 08:20 • 7762 перегляди