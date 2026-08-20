У Києві оголосили 21 серпня жалобу за жертвами нічної атаки рф

У Києві 21 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами нічної масованої атаки рф, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Завтрашній день, 21 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю - написав мер.

Зі слів Кличка, у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Ліквідація наслідків атаки в Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах, з його слів, триває.

"На цей час відомо про 12 загиблих у Києві", - повідомив Кличко.

У ДСНС уточнили, що у Києві 12 людей загинули, 34 постраждали.

Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людей