В Киеве 21 августа объявили траур по жертвам ночной атаки рф
Киев • УНН
В Киеве 21 августа приспустят флаги и запретят развлекательные мероприятия. В результате атаки погибли 12 человек, еще 34 пострадали.
В Киеве 21 августа объявлен Днём траура по жертвам ночной массированной атаки рф, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Завтрашний день, 21 августа, в Киеве объявлен Днём траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу
По словам Кличко, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной собственности. 21 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.
Ликвидация последствий атаки в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах, по его словам, продолжается.
"На данный момент известно о 12 погибших в Киеве", - сообщил Кличко.
В ГСЧС уточнили, что в Киеве 12 человек погибли, 34 пострадали.
Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человек20.08.26, 08:20 • 17354 просмотра