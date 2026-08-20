В Киеве 21 августа объявили траур по жертвам ночной атаки рф

В Киеве 21 августа объявлен Днём траура по жертвам ночной массированной атаки рф, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Завтрашний день, 21 августа, в Киеве объявлен Днём траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу - написал мэр.

По словам Кличко, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной собственности. 21 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.

Ликвидация последствий атаки в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах, по его словам, продолжается.

"На данный момент известно о 12 погибших в Киеве", - сообщил Кличко.

В ГСЧС уточнили, что в Киеве 12 человек погибли, 34 пострадали.

Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человек