У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська влада закликає мешканців терміново прямувати в укриття, а Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих БпЛА в напрямку Києва.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
Додамо
Повітряні Сили Збройних сил України поінформували щодо ворожих БпЛА в бік столиці.
У Києві оголошено повітряну тривогу28.09.24, 03:40 • 101421 перегляд