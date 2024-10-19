В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевские власти призывают жителей срочно направляться в укрытие, а Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских БпЛА в направлении Киева.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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Воздушные Силы Вооруженных сил Украины проинформировали о вражеских БпЛА в сторону столицы.
В Киеве объявлена воздушная тревога28 сентября 2024, 00:40 • 101290 просмотров