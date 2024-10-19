В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты

- говорится в сообщении.

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Воздушные Силы Вооруженных сил Украины проинформировали о вражеских БпЛА в сторону столицы.

В Киеве объявлена воздушная тревога