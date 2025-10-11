У Києві образили музиканта з інвалідністю Івана Замігу за відмову співати російською, поліція встановлює обставини

У Києві музиканта із Кривого Рогу з інвалідністю Івана Замігу почав ображати нецензурною лайкою чоловік через відмову співати російською мовою. Наразі поліція з'ясовує усі обставини інциденту. Про це пише УНН з посиланням на Instagram-сторінку співака та ГУ Нацполіції в місті Київ.

Під час свого виступу, до Заміги підійшов чоловік та попросив зіграти російськомовний трек, на що музикант відповів: "Це ж російською мовою".

Чоловік парирував, заявивши, що йому все одно, на що Заміга відповів: "Що співає лише українською або англійською".

Для пацанів я можу зіграти українською. російськомовну музику я не буду грати, навіть за мільйон доларів я цього не зроблю. Це моя позиція

Після цього невідомий почав ображати музиканта та погрожувати йому, називаючи "українським пєтухом, шляпою, п****ром".

У той же час він хизуватися тим, що нібито воював на Донбасі і запитував музиканта, чому той не на фронті. Всі лайливі слова в бік Заміги не залишили без уваги перехожих, зокрема одна із жінок заступила за музиканта, пославши неадекватного чоловіка.

У ГУ Нацполіції Києва заявив, що встановлюють обставини інциденту.

У телеграм-каналах зʼявилось відео, на якому до музиканта на кріслі колісному підійшов невідомий та на відмову виконати пісню російською мовою почав висловлюватись нецензурною лайкою та погрожував застосуванням фізичної сили. Дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. За вказаним фактом триває перевірка, встановлюються всі обставини