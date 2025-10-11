$41.510.00
У Києві образили музиканта з інвалідністю Івана Замігу за відмову співати російською, поліція встановлює обставини

Київ • УНН

 • 750 перегляди

У Києві чоловік почав ображати музиканта з інвалідністю Івана Замігу через його відмову співати російською мовою. Поліція наразі з'ясовує всі обставини інциденту.

У Києві образили музиканта з інвалідністю Івана Замігу за відмову співати російською, поліція встановлює обставини

У Києві музиканта із Кривого Рогу з інвалідністю Івана Замігу почав ображати нецензурною лайкою чоловік через відмову співати російською мовою. Наразі поліція з'ясовує усі обставини інциденту. Про це пише УНН з посиланням на Instagram-сторінку співака та ГУ Нацполіції в місті Київ.

Деталі

Під час свого виступу, до Заміги підійшов чоловік та попросив зіграти російськомовний трек, на що музикант відповів: "Це ж російською мовою".

Чоловік парирував, заявивши, що йому все одно, на що Заміга відповів: "Що співає лише українською або англійською".

Для пацанів я можу зіграти українською. російськомовну музику я не буду грати, навіть за мільйон доларів я цього не зроблю. Це моя позиція 

- відповів Заміга.

Після цього невідомий почав ображати музиканта та погрожувати йому, називаючи "українським пєтухом, шляпою, п****ром".

У той же час він хизуватися тим, що нібито воював на Донбасі і запитував музиканта, чому той не на фронті. Всі лайливі слова в бік Заміги не залишили без уваги перехожих, зокрема одна із жінок заступила за музиканта, пославши неадекватного чоловіка.

Додамо

У ГУ Нацполіції Києва заявив, що встановлюють обставини інциденту.

У телеграм-каналах зʼявилось відео, на якому до музиканта на кріслі колісному підійшов невідомий та на відмову виконати пісню російською мовою почав висловлюватись нецензурною лайкою та погрожував застосуванням фізичної сили. Дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. За вказаним фактом триває перевірка, встановлюються всі обставини 

- заявили в поліції.

Нагадаємо

У Київській області правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події за участі ветерана, якому чоловік прибив дверима руку, травмовану через бойові дії.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Київ