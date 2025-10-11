В Киеве оскорбили музыканта с инвалидностью Ивана Замигу за отказ петь на русском, полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
В Киеве музыканта из Кривого Рога с инвалидностью Ивана Замигу начал оскорблять нецензурной бранью мужчина из-за отказа петь на русском языке. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Об этом пишет УНН со ссылкой на Instagram-страницу певца и ГУ Нацполиции в городе Киев.
Детали
Во время своего выступления к Замиге подошел мужчина и попросил сыграть русскоязычный трек, на что музыкант ответил: "Это же на русском языке".
Мужчина парировал, заявив, что ему все равно, на что Замига ответил: "Что поет только на украинском или английском".
Для пацанов я могу сыграть на украинском. русскоязычную музыку я не буду играть, даже за миллион долларов я этого не сделаю. Это моя позиция
После этого неизвестный начал оскорблять музыканта и угрожать ему, называя "украинским петухом, шляпой, п****ром".
В то же время он хвастался тем, что якобы воевал на Донбассе и спрашивал музыканта, почему тот не на фронте. Все бранные слова в сторону Замиги не оставили без внимания прохожих, в частности одна из женщин заступилась за музыканта, послав неадекватного мужчину.
Добавим
В ГУ Нацполиции Киева заявили, что устанавливают обстоятельства инцидента.
В телеграм-каналах появилось видео, на котором к музыканту на кресле колесном подошел неизвестный и на отказ исполнить песню на русском языке начал выражаться нецензурной бранью и угрожал применением физической силы. Данное событие зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. По указанному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства
Напомним
В Киевской области правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия с участием ветерана, которому мужчина прибил дверью руку, травмированную из-за боевых действий.