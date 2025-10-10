$41.510.10
Через зауваження прибив дверима авто травмовану руку ветерана: під Києвом поліція проводить перевірку

Київ

 

На Київщині правоохоронці встановлюють обставини конфлікту на дорозі за участі ветерана. Чоловік прибив дверцятами авто травмовану через бойові дії руку.

Через зауваження прибив дверима авто травмовану руку ветерана: під Києвом поліція проводить перевірку

У Київській області правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події за участі ветерана, якому чоловік прибив дверима руку, травмовану через бойові дії. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає УНН.

Сьогодні, 10 жовтня, під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію про конфлікт на дорозі за участі ветерана. Поліцейські Броварського районного управління поліції внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, а також особу, причетну до інциденту, і за результатами перевірки буде прийнято відповідне рішення.

Доповнення

Як розповіла в одному із броварських пабліків жінка, вона разом з чоловіком стояла в автівці на світлофорі поблизу ЖК "Атлант", очікуючи зеленого сигнала світлофору для повороту в сторону "Епіцентру". Водночас чоловік на іншій автівці, повертаючи з ТРЦ "Термінал", перекрив їм дорогу.

За її словами, чоловік відкрив двері, і попросив чоловіка, щоб той здав назад, щоб він міг проїхати, на що чоловік вийшов з автівки, почав нецензурно висловлюватися та прибив чоловіку дверима руку, яка травмована через бойові дії.

Нагадаємо

Водія Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста, взято під варту на 30 діб без права внесення застави.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Київська область