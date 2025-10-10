$41.510.10
Из-за замечания прибил дверью авто травмированную руку ветерана: под Киевом полиция проводит проверку

Киев • УНН

 • 1846 просмотра

В Киевской области правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта на дороге с участием ветерана. Мужчина прибил дверцей авто травмированную из-за боевых действий руку.

Из-за замечания прибил дверью авто травмированную руку ветерана: под Киевом полиция проводит проверку

В Киевской области правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия с участием ветерана, которому мужчина прибил дверью руку, травмированную из-за боевых действий. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает УНН.

Сегодня, 10 октября, во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили публикацию о конфликте на дороге с участием ветерана. Полицейские Броварского районного управления полиции внесли сведения в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личность, причастную к инциденту, и по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Дополнение

Как рассказала в одном из броварских пабликов женщина, она вместе с мужем стояла в машине на светофоре возле ЖК "Атлант", ожидая зеленого сигнала светофора для поворота в сторону "Эпицентра". В то же время мужчина на другой машине, поворачивая с ТРЦ "Терминал", перекрыл им дорогу.

По ее словам, мужчина открыл дверь и попросил мужчину, чтобы тот сдал назад, чтобы он мог проехать, на что мужчина вышел из машины, начал нецензурно выражаться и прибил мужчине дверью руку, которая травмирована из-за боевых действий.

Напомним

Водитель Mercedes, который жестоко избил велосипедиста, взят под стражу на 30 суток без права внесения залога.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область