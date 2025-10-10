Из-за замечания прибил дверью авто травмированную руку ветерана: под Киевом полиция проводит проверку
Киев • УНН
В Киевской области правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта на дороге с участием ветерана. Мужчина прибил дверцей авто травмированную из-за боевых действий руку.
В Киевской области правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия с участием ветерана, которому мужчина прибил дверью руку, травмированную из-за боевых действий. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает УНН.
Сегодня, 10 октября, во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили публикацию о конфликте на дороге с участием ветерана. Полицейские Броварского районного управления полиции внесли сведения в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях
Отмечается, что правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личность, причастную к инциденту, и по результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Дополнение
Как рассказала в одном из броварских пабликов женщина, она вместе с мужем стояла в машине на светофоре возле ЖК "Атлант", ожидая зеленого сигнала светофора для поворота в сторону "Эпицентра". В то же время мужчина на другой машине, поворачивая с ТРЦ "Терминал", перекрыл им дорогу.
По ее словам, мужчина открыл дверь и попросил мужчину, чтобы тот сдал назад, чтобы он мог проехать, на что мужчина вышел из машины, начал нецензурно выражаться и прибил мужчине дверью руку, которая травмирована из-за боевых действий.
Напомним
