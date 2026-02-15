У Києві обмежили вʼїзд вантажівок та закликали водіїв обрати громадський транспорт через негоду
Київ • УНН
Київська влада з 22:00 15 лютого обмежила в'їзд вантажівок до столиці через снігопад. Водіїв приватних авто закликають користуватися громадським транспортом.
Київська влада запровадила термінові заходи для запобігання транспортному колапсу на тлі сильного снігопаду та ожеледиці. З 22:00 неділі, 15 лютого, вʼїзд великовантажного транспорту до столиці офіційно обмежено, аби дати можливість спецтехніці оперативно розчищати магістралі. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.
Деталі
Водіїв приватних авто просять утриматися від поїздок і скористатися метро або автобусами, щоб уникнути масштабних заторів. Також містян закликають не залишати машини на узбіччях - транспорт, який заважатиме снігоприбиральній техніці, буде евакуйовано на спецмайданчики. Такі кроки дозволять комунальникам швидше підготувати місто до ранкової години пік.
Закликаємо киян у період негоди користуватися громадським транспортом замість власних авто. Це допоможе уникнути заторів і пришвидшить роботу комунальних служб і спецтехніки
Окреме попередження стосується пішоходів, яких закликають бути максимально уважними на слизьких ділянках доріг. Рух тротуарами та перетин проїжджої частини мають здійснюватися лише у встановлених місцях з урахуванням складних погодних умов. Міська влада продовжує моніторити ситуацію та координувати роботу всіх служб для забезпечення життєдіяльності столиці під час негоди.
