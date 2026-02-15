$42.990.00
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 11:51
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
У Києві обмежили вʼїзд вантажівок та закликали водіїв обрати громадський транспорт через негоду

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Київська влада з 22:00 15 лютого обмежила в'їзд вантажівок до столиці через снігопад. Водіїв приватних авто закликають користуватися громадським транспортом.

У Києві обмежили вʼїзд вантажівок та закликали водіїв обрати громадський транспорт через негоду

Київська влада запровадила термінові заходи для запобігання транспортному колапсу на тлі сильного снігопаду та ожеледиці. З 22:00 неділі, 15 лютого, вʼїзд великовантажного транспорту до столиці офіційно обмежено, аби дати можливість спецтехніці оперативно розчищати магістралі. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.

Деталі

Водіїв приватних авто просять утриматися від поїздок і скористатися метро або автобусами, щоб уникнути масштабних заторів. Також містян закликають не залишати машини на узбіччях - транспорт, який заважатиме снігоприбиральній техніці, буде евакуйовано на спецмайданчики. Такі кроки дозволять комунальникам швидше підготувати місто до ранкової години пік.

Україну накриють значний сніг, мокрий сніг та ожеледиця - прогноз на 15-16 лютого14.02.26, 16:44 • 3718 переглядiв

Закликаємо киян у період негоди користуватися громадським транспортом замість власних авто. Це допоможе уникнути заторів і пришвидшить роботу комунальних служб і спецтехніки

- наголосили у КМВА.

Окреме попередження стосується пішоходів, яких закликають бути максимально уважними на слизьких ділянках доріг. Рух тротуарами та перетин проїжджої частини мають здійснюватися лише у встановлених місцях з урахуванням складних погодних умов. Міська влада продовжує моніторити ситуацію та координувати роботу всіх служб для забезпечення життєдіяльності столиці під час негоди.

Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні15.02.26, 10:20 • 63973 перегляди

Степан Гафтко

