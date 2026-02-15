В Киеве ограничили въезд грузовиков и призвали водителей выбрать общественный транспорт из-за непогоды

$42.990.00
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
15 февраля, 14:11 • 20866 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 11:51 • 26864 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 23923 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 25039 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 63863 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 48102 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 41705 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 32480 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 30809 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
В торговом центре Харькова мужчина сорвался с неработающего эскалатора15 февраля, 11:38 • 11741 просмотра
Кличко заявил, что Киев оказался на грани катастрофы из-за ударов рф15 февраля, 12:18 • 10087 просмотра
ЕС на данном этапе "не готов" предложить Украине дату вступления в блок – Ринкевичс и Каллас15 февраля, 13:09 • 7120 просмотра
Польша рассматривает разработку собственного ядерного оружия из-за угрозы со стороны россии15 февраля, 13:24 • 6552 просмотра
Губернатор Калифорнии заверил Европу, что Трамп - временное явление для США15 февраля, 15:04 • 5648 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 14:11 • 20867 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25 • 95443 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00 • 153310 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 85044 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 101351 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 14822 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 23378 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 22241 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 25220 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 49849 просмотра
В Киеве ограничили въезд грузовиков и призвали водителей выбрать общественный транспорт из-за непогоды

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Киевские власти с 22:00 15 февраля ограничили въезд грузовиков в столицу из-за снегопада. Водителей частных авто призывают пользоваться общественным транспортом.

В Киеве ограничили въезд грузовиков и призвали водителей выбрать общественный транспорт из-за непогоды

Киевские власти ввели срочные меры для предотвращения транспортного коллапса на фоне сильного снегопада и гололеда. С 22:00 воскресенья, 15 февраля, въезд большегрузного транспорта в столицу официально ограничен, чтобы дать возможность спецтехнике оперативно расчищать магистрали. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Подробности

Водителей частных автомобилей просят воздержаться от поездок и воспользоваться метро или автобусами, чтобы избежать масштабных пробок. Также горожан призывают не оставлять машины на обочинах — транспорт, который будет мешать снегоуборочной технике, будет эвакуирован на спецплощадки. Такие шаги позволят коммунальщикам быстрее подготовить город к утреннему часу пик.

Украину накроют значительный снег, мокрый снег и гололедица - прогноз на 15-16 февраля14.02.26, 16:44 • 3714 просмотров

Призываем киевлян в период непогоды пользоваться общественным транспортом вместо собственных авто. Это поможет избежать пробок и ускорит работу коммунальных служб и спецтехники

— подчеркнули в КГВА.

Отдельное предупреждение касается пешеходов, которых призывают быть максимально внимательными на скользких участках дорог. Движение по тротуарам и пересечение проезжей части должны осуществляться только в установленных местах с учетом сложных погодных условий. Городские власти продолжают мониторить ситуацию и координировать работу всех служб для обеспечения жизнедеятельности столицы во время непогоды.

Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня15.02.26, 10:20 • 63866 просмотров

Степан Гафтко

