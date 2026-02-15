В Киеве ограничили въезд грузовиков и призвали водителей выбрать общественный транспорт из-за непогоды
Киев • УНН
Киевские власти с 22:00 15 февраля ограничили въезд грузовиков в столицу из-за снегопада. Водителей частных авто призывают пользоваться общественным транспортом.
Киевские власти ввели срочные меры для предотвращения транспортного коллапса на фоне сильного снегопада и гололеда. С 22:00 воскресенья, 15 февраля, въезд большегрузного транспорта в столицу официально ограничен, чтобы дать возможность спецтехнике оперативно расчищать магистрали. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
Подробности
Водителей частных автомобилей просят воздержаться от поездок и воспользоваться метро или автобусами, чтобы избежать масштабных пробок. Также горожан призывают не оставлять машины на обочинах — транспорт, который будет мешать снегоуборочной технике, будет эвакуирован на спецплощадки. Такие шаги позволят коммунальщикам быстрее подготовить город к утреннему часу пик.
Призываем киевлян в период непогоды пользоваться общественным транспортом вместо собственных авто. Это поможет избежать пробок и ускорит работу коммунальных служб и спецтехники
Отдельное предупреждение касается пешеходов, которых призывают быть максимально внимательными на скользких участках дорог. Движение по тротуарам и пересечение проезжей части должны осуществляться только в установленных местах с учетом сложных погодных условий. Городские власти продолжают мониторить ситуацию и координировать работу всех служб для обеспечения жизнедеятельности столицы во время непогоды.
