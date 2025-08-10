У Києві до кінця серпня частково перекриють вулиці: карта і всі деталі
Київ • УНН
У Києві з 11 до 31 серпня частково обмежать рух вулицею Максима Кривоноса через ремонтні роботи. Дорожники КП ШЕУ Солом’янського району розпочнуть ремонт на ділянці від вулиці Преображенської до проспекту Валерія Лобановського.
У Києві з 11 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Максима Кривоноса. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал Києва.
Деталі
Як заявили у "Київавтодорі", дорожники КП ШЕУ Солом’янського району розпочнуть ремонт на ділянці від вулиці Преображенської до проспекту Валерія Лобановського.
У комунальній корпорації "Київавтодор" перепросили за тимчасові незручності і опублікували карту ремонтних робіт на проспекті Лобановського, вулицях Максима Кривоноса і Преображенської.
Нагадаємо
6 серпня у Києві випала півмісячна норма опадів, що спричинило проблеми з проїздом на низці вулиць. Для ліквідації наслідків було залучено 91 одиницю спецтехніки.
Через сильну зливу 6 серпня у Києві тимчасово перекривали рух транспорту на кількох вулицях.